Ovo je nevjerojatno! Peticiju da Kylian Mbappé napusti Real je potpisalo 16 milijuna navijača

Ono što je trebalo biti ostvarenje sna pretvorilo se u pravu noćnu moru. Kylian Mbappé, zvjezdano pojačanje Real Madrida, našao se na udaru nezapamćenog bijesa navijača, a sve je kulminiralo internetskom peticijom koja traži njegov odlazak iz kluba i koju su, prema nekim izvorima, potpisali milijuni ljudi. Iako ima sjajnu individualnu statistiku, s 85 golova u 100 nastupa, klub je na pragu druge sezone zaredom bez osvojene La Lige ili Lige prvaka, što navijači smatraju nedopustivim.

Kap koja je prelila čašu strpljenja bio je njegov nedavni odmor. Dok se oporavljao od ozljede tetive uoči ključnog El Clásica protiv Barcelone, Mbappé je otputovao na Sardiniju. Fotografije na kojima uživa na jahti dok su se njegovi suigrači borili na terenu protiv Espanyola proširile su se društvenim mrežama i izazvale gnjev. Iako je klub odobrio putovanje, za navijače je to bio jasan znak nedostatka predanosti u najosjetljivijem trenutku sezone.

No, sporno putovanje samo je vrh ledene sante. Mediji u Španjolskoj već mjesecima pišu o problematičnom ponašanju Francuza. Prema izvještajima, na treningu se verbalno sukobio s jednim od trenera, a izvori iz kluba tvrde da je izoliran od ostatka momčadi te da se druži gotovo isključivo s francuskim suigračima.

Osim ponašanja izvan terena, na meti kritika našla se i njegova igra. Zamjeraju mu da ne sudjeluje dovoljno u obrani te da mu nedostaje kemije s ključnim igračima poput Viniciusa Juniora, zbog čega je napad Reala često "jednodimenzionalan". Ironično, mnogi ističu kako je Real Madrid igrao svoj najbolji nogomet ove sezone baš u periodu kada je Mbappé bio ozlijeđen.

Kao odgovor na sve frustracije, pokrenuta je internetska peticija pod nazivom "Mbappé Out" ("Mbappé van"). Iako je prvotni cilj bio prikupiti 200.000 potpisa, brojke su eksplodirale. Prema nekim izvorima, peticiju je u manje od 24 sata potpisalo više od 12 milijuna ljudi, a u trenutku pisanja teksta je na 16 milijuna. Slogan peticije glasi: "Madridisti, neka se čuje vaš glas. Ako smatrate da su promjene nužne, nemojte šutjeti".

Ipak, vjerodostojnost peticije je upitna. Pokrenuta je na besplatnoj platformi koja ne zahtijeva provjeru identiteta, što znači da je nemoguće neovisno potvrditi točan broj potpisnika. Bez obzira na legitimnost brojki, sama činjenica da je kampanja postala viralna jasan je pokazatelj dubokog nezadovoljstva navijača čije je strpljenje očito pri kraju.

*uz korištenje AI-a