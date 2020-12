'Real je prvi u La Ligi. To znači da mi možemo igrati La Ligu!'

Rijeka je uzela bod Real Sociedadu, vodećoj momčadi najbolje lige na svijetu. U Španjolskoj je završilo 2-2. Niti David Silva & com. nisu uspjeli slomiti Rijeku koja je igrala bez Kulenovića, Čerina i Smolčića

<p>Prvi europski bod ove sezone, prvi golovi na španjolskom tlu u klupskoj povijesti, još jedna hrabra i fajterska utakmica, a ovaj put napokon nagrađena i konkretnim bodovnim učinkom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako Rožman nabrijava Riječane</strong></p><p>Rijeka je u petom kolu Europske lige uzela bod snažnom Real Sociedadu (2-2). Trener Rijeke <strong>Simon Rožman</strong> (37) na press-konferenciji nakon utakmice... Umoran i silno zadovoljan:</p><p>- Čestitke igračima. Ovo je veliki bod. Dečki stalno idu na maksimumu, svaka im čast. Imali smo i sreće, realno govoreći, ali: bez toga ne ide kod vodeće momčadi Primere. I prije smo mi zaslužili osvojiti koji bod u Europskoj ligi. Stali smo u 5-4-1 jer smo mislili da je to najbolje i najpragmatičnije kod jedne ovakve momčadi kao što je Real Sociedad - pričao je Rožman.</p><p>- Mi smo mlada momčad koja igra u skupini kao da je Liga prvaka i zato je ovaj bod za mene jako velik. I za samopouzdanje i za rad dalje, a posebno za ispravnost puta kojim idemo afirmirajući na tom putu i mlade igrače. Nije ovo lako jer Real Sociedad je po svemu baš svjetska momčad: Ogromne su, silne razlike između njih i nas, a na terenu smo odigrali neriješeno. I zato još jednom: čestitke mojoj mladoj momčadi. Zaslužili su ih - rekao je Rožman.</p><p>Iako iscrpljen i umoran, imao je snage za slavlje sa svojim igračima u svlačionici.</p><p>- Skidam kapu, dečki. Ovo je jedan veliki bod. Oni su prvi u La Ligi, znači mi možemo igrati La Ligu - rekao je Rožman i nastao je kaos u svlačionici.</p><p>Strijelac gola za 2-1, BiH reprezentativac i jedan od najvažnijih riječkih igrača - <strong>Stjepan Lončar</strong> (24), je rekao:</p><p>- Borbeno, muški, rintanje svih 90 minuta... To je Rijeka. Ovaj bod za nas vrijedi kao da smo uzeli sva tri. Mogli smo izgubiti, ali s druge strane ostaje i žal jer smo dva puta vodili imali još neke šanse za zabiti i treći gol. Ali dobro. Ovaj bod je veliki poticaj. Ništa, idemo dalje jako kao i do sad.</p><p>Trener Real Sociedada, <strong>Imanol Alguacil</strong> (49):</p><p>- Možete misliti kako se osjećam... Upozoravao sam koliko je Rijeka opasna. Igrom sam zadovoljan, rezultatom ne. Bili smo dobri u polju, a kiksali smo i u njihovom i u našem šesnaestercu. Ali ja 100% vjerujem u moju momčad. Znate što će se dogoditi u zadnjem kolu? Pobijedit ćemo Napoli u Napulju i završiti kao prvi u skupini!</p><p>Penal?</p><p>- Dosudio ga je pa poništio svoju odluku. Znači da nije bio penal i gotova priča. Čestitke Rijeci na osvojenom bodu, to je jako ozbiljna i dobra momčad protiv koje smo se pošteno ispromašivali, ali to je nogomet. Riješit ćemo sve u Napulju - rekao je Alguacil.</p>