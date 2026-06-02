Ovo je popis Gane za Mundijal! Protiv 'vatrenih' predvodit će ih igrač Cityja, nema zvijezde...

Malo iznenađenje je što se na popisu nalazi veznjak Villareala Thomas Partey, koji je optužen za seksualno zlostavljanje i silovanje triju djevojaka 2021. i 2022. godine dok je igrao za Arsenal

Carlos Queiroz, izbornik nogometne reprezentacije Gane koja je na SP u skupini s Hrvatskom, zbog problema s ozljedama nekih igrača objavio je popis 26 reprezentativaca neposredno prije isteka roka, a najzvučnije ime na njemu je Antoine Semenyo, krilni napadač Manchester Cityja. 

Malo iznenađenje je što se na popisu nalazi veznjak Villareala Thomas Partey, koji je optužen za seksualno zlostavljanje i silovanje triju djevojaka 2021. i 2022. godine dok je igrao za Arsenal. Partey odlučno odbacuje takve optužbe i tvrdi da je nevin. 

Zbog ozljede koju je zadobio na treningu reprezentacije tijekom vikenda na popisu nema stopera Alexandera Djikua. Njega je zamijenio Derrick Luckassen. Također, izbornik Queiroz ne može računati na krilnog igrača Tottenhama Mohammeda Kudusa, koji već neko vrijeme pauzira zbog ozljede butnog mišića.

Kapetanski vrpcu će na SP nositi napadač Leicestera Jordan Ayew, a Gana će u prvoj utakmici skupine 17. lipnja igrati protiv Paname. Šest dana kasnije sučelit će se sa Engleskom, a 27. lipnja protivnik im je Hrvatska.

  • Vratari: Joseph Anang, Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi
  • Braniči: Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Kojo Oppong Preprah, Baba Abdul ‌Rahman, Alidu Seidu, Marvin Senaya
  • Vezni igrači: Augustine Boakye, Abdul Fatawu Issahaku, Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Kamal Deen Sulemana, Caleb Yirenkyi
  • Napadači: Prince Kwabena Adu, Jordan Ayew, Christopher Bonsu ​Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Inaki Williams. 

