Ovo je popis igrača Rijeke za utakmice Konferencijske lige

Da je trenerski kruh onaj sa sedam kora, dokazala je sudbina trenera Rijeke Radomira Đalovića. Prije tri mjeseca bio je junak Rijeke i Kvarnera, klubu je donio dvostruku krunu, ali nogometni kruh je surov. Vrlo brzo se zaboravlja što si napravio i od tebe se očekuje ispunjavanje novih ciljeva, da budeš još bolji.

Pokretanje videa... 01:36 HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Đalovićeva Rijeka izgledala je bezidejno i blijedo na početku sezone, daleko od onoga kako bi hrvatski prvak trebao igrati. Nakon tek dvije pobjede u HNL-u u pet kola i debakla protiv PAOK-a (5-0), čelnici su odlučili smijeniti crnogorskog trenera. U njegove cipele, poprilično teške i izazovne, uskočit će Španjolac Victor Sanchez.

Foto: Zvonimir Barisin

Dok su riječki vlastodršci dogovarali sve s novim trenerom i klub pripremao njegovo imenovanje, hrvatski prvak je do 2. rujna morao prijaviti igrače za grupnu fazu Konferencijske lige. Prošlo je ispod radara jer nisu objavili na službenim stranicama, što je inače slučaj, no zato je to napravila Uefa.

Nema nikakvih iznenađenja, svi igrači koji su na raspolaganju, su na popisu.

Popis Rijeke za Konferencijsku ligu:

Golmani: Martin Zlomislić i Aleksa Todorović

Obrambeni: Stjepan Radeljić, Ante Oreč, Justas Lasickas, Ante Majstorović, Ante Oreč, Mladen Devetak, Bruno Bogojević, Anel Husić

Vezni: Niko Janković, Dejan Petrovič, Toni Fruk, Merveil Ndockyt, Tiago Dantas, Damir Kreilach

Napadači: Duje Čop, Gabriel Rukavina, Luka Menalo, Amer Gojak, Daniel William Kwabena Adu-Adjei, Samuele Vignato, Ante Matej Jurić

Podsjetimo, Rijeka će grupnu fazu otvoriti 2. listopada gostovanjem kod Noaha kojeg vodi bivši trener Dinama Sandro Perković, a zatvoriti 18. prosinca protiv Šahtara.

Raspored Rijeke u Konferencijskoj ligi:

2. listopad, 18:45 - Noah (gostovanje)

23. listopad, 18:45 - Sparta Prag (doma)

6. studeni, 21:00 - Lincoln (gostovanje)

27. studeni, 21:00 - AEK Larnaca (doma)

11. prosinac, 21:00 - Celje (doma)

18. prosinac, 21:00 - Šahtar (gostovanje)