UVJERLJIVA PREDSTAVA

Ovo je pristup kakav dolikuje svjetskoj ekipi. Švicarce smo pretvorili u sparing-partnera

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 7 min
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

HRVATSKA - ŠVICARSKA 34-26 Djelovali smo ozbiljno, očito su sunce i more dobro utjecali zadnja tri dana. Kuzmanović je odlučio nadoknaditi nešto lošiju statistiku s Eura, Martinović pojurio kao da se igra za medalju, Cindrić vrlo blizu.

U prvoj od dvije prijateljske utakmice u razmaku od 48 sati Hrvatska je u Zadru pobijedila Švicarsku (34-26). Rezultat nije bio u prvom planu, ali za drugu reprezentaciju svijeta i treću u Europi i bez rezultatskog imperativa motiv uvijek mora biti na vrhuncu i to smo samo još jednom ustvrdili u Zadru. Kad se pridržavamo standarda kakve smo dugo postavljali na nekadašnje visine, onda to izgleda ovako bez obzira na to kakva je prilika i kakav god bio protivnik. A bila je ovo rijetka prilika za Dalmaciju i rukomet, odnosno sad već učestala za Hrvatsku protiv sve bolje Švicarske, koju smo vrhunskim pristupom pretvorili više u sparing-partnera nego u ozbiljnog protivnika u četvrtak u Zadru.

Sedam godina grad košarke nije bio domaćin rukometnoj reprezentaciji, ovo je bila osma prilika, u dosadašnjih sedam samo se Švedska izvukla bez poraza, također u prijateljskoj utakmici. Bio je radni dan, termin ne baš u skladu s tim, pa se Višnjik popunjavao većim dijelom prvog poluvremena. I popunio se skoro do kraja iako nešto smanjenog kapaciteta tribina s obzirom na uvučene teleskope iza golova. Nisu se, doduše, Zadrani baš previše raspjevali, ali Slavonci će sigurno popraviti stvar po tom pitanju.

U zadnje vrijeme baš smo se sprijateljili sa Švicarcima, pogotovo nakon njihovog remija protiv Islanda, koji nam je otvorio put prema polufinalu Europskog prvenstva. Zaključno sa subotnjom utakmicom u Osijeku, u pet mjeseci pet utakmica. Neće štetiti da sad malo i predahnemo neko vrijeme jedni od drugih.

Narav je bila prijateljska, pa smo u sastavu imali 17 igrača, Švicarska standardnih 16. Mi, uz odsutne Lučina, Maraša, Šipića i Mamića, danas dodatno i bez Klarice, čija su leđa ipak veći problem nego što se mislilo. Šteta za njega jer ovo trebao biti njegov dan u rodnom gradu. Švicarci su također bili bez nekoliko važnih lica poput Sigrista, Marosa, Ben Romdahnea, Rothlisbergera, Leopolda...

Djelovali smo ozbiljno, očito su sunce i more dobro utjecali zadnja tri dana jer tempo s treninzima logično nije bio prežestok. Švicarska je tek u sedmoj minuti prepucala našu 6-0 obranu, Kuzmanović je odlučio nadoknaditi nešto lošiju statistiku s Eura, Martinović pojurio kao da se igra za medalju, Cindrić vrlo blizu. Rezultat svega bio je 12-6. 

Izbornik Sigurdsson u svom Zadru nije eksperimentirao ni previše šarao na terenu, ali kad su Martinović i Cindrić trebali predah, izgubili smo prednost (14-13) do kraja poluvremena. Ljevar je najbolje od svih s klupe reagirao po ulasku, Patrik Martinović zabio prvi gol u debiju, za osobnu arhivu sjećanja jednog dana.

S iznimkom krila, izbornik je odlučio da udarna postava mora vratiti situaciju pod kontrolu, luksuz je u nastavku bio što je Martinović bio na bližoj strani klupe, pa smo mogli posložiti obranu sa Srnom, Šušnjom, Načinovićem i Jelinićem. Za 10 minuta Švicarci su osjetili da je malo teža kategorija za njih (23-17). Švicarsku smo stavili u situaciju da mora iz greške u grešku, do 45. minute prednost smo odveli u dvoznamenkaste vode (27-17). Završnica je mogla biti mirna, prilika za atrakcije (cepelin Jelinića i Glavaša), Ćeška, Šimića, Patrika Martinovića, Pavlovića... 

Obje reprezentacije petak će provesti u Zadru, u subotu ujutro poletjeti zajedničkim letom prema Osijeku, gdje Gradski vrt čeka spreman od 17 sati.

Hrvatska - Švicarska 34-26 (15-14)

Hrvatska: Kuzmanović 12 obrana, M. Mandić 2 obrane; Šoštarić 1, Šimić 1, Srna 2, Pavlović 2, Ćeško 1, Ljevar 5, Raužan, Cindrić 6, P. Martinović 1, D. Mandić, I. Martinović 7, Šušnja, Glavaš 3, Jelinić 2, Načinović 3

Švicarska: Portner, Seravalli; Meister, Rubin 2, M. Zehnder 6, Aellen 3, Kusio, Kuttel 2, Steenaerts, Laube, Rellstasb, Wanner 2, Eggimann 2, S. Zehnder 5, Willecke 4, Sarlos, Seravalli

Sedmerci: Hrvatska 2/4, Švicarska 1/1

Isključenja: Hrvatska -, Švicarska 2 minute
 

