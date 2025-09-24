Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOVAČEVIĆEVA POSTAVA PLUS+

Ovo je sastav Dinama za Turke: Svi uvjereni da Fener opet pada

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je sastav Dinama za Turke: Svi uvjereni da Fener opet pada
Foto: GNK Dinamo Zagreb/Facebook

Dominguez i Goda su spremni, pa bi Dinamo trebao zaigrati u istom sastavu kao na Poljudu. Iako, sjajni Bakrar sve ozbiljnije ‘prijeti’ Lisici na desnom krilu

Točno 238 dana trajala je Dinamova europska pauza. Zagrepčani su se 29. siječnja ove godine od Lige prvaka oprostili domaćom pobjedom (2-1) nad Milanom, danas još jednu europsku avanturu otvaraju protiv Fenerbahčea na Maksimiru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu
ZALJUBLJENI PAR

FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu

Priča o Borisu Beckeru, od meteorskog uspona i teniskih trijumfa preko bankrota i zatvora do novog života s Lilian de Carvalho Monteiro i skorim rođenjem njihova prvog zajedničkog djeteta
FOTO Legendarni nogometaš na dodjelu Zlatne lopte poveo novu djevojku. Mlađa je 38 godina
PREDIVNA NJEMICA

FOTO Legendarni nogometaš na dodjelu Zlatne lopte poveo novu djevojku. Mlađa je 38 godina

Njemica Theresa Sommer ima 26 godina i mlađa je od legendarnog nogometaša čak 38 godina. Matthaus se 2021. rastao od Anastasije Klimko s kojom je bio u braku sedam godina.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025