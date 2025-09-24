Dominguez i Goda su spremni, pa bi Dinamo trebao zaigrati u istom sastavu kao na Poljudu. Iako, sjajni Bakrar sve ozbiljnije ‘prijeti’ Lisici na desnom krilu
KOVAČEVIĆEVA POSTAVA PLUS+
Ovo je sastav Dinama za Turke: Svi uvjereni da Fener opet pada
Točno 238 dana trajala je Dinamova europska pauza. Zagrepčani su se 29. siječnja ove godine od Lige prvaka oprostili domaćom pobjedom (2-1) nad Milanom, danas još jednu europsku avanturu otvaraju protiv Fenerbahčea na Maksimiru.
