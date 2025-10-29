Ovo je sastav Hajduka za Kup kod Cibalije: Gdje gledati uživo?

Nogometaši Hajduka, osokoljeni nizom od pet uzastopnih pobjeda i liderskom pozicijom na prvenstvenoj ljestvici, okreću se novom izazovu. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa "bili" od 15.30 sati gostuju kod drugoligaša Cibalije (MAXSport 1, HDTV). Utakmica u Vinkovcima nosi poseban teret jer je na kušnji povijesni podatak, Hajduk nikad u samostalnoj Hrvatskoj nije ispao iz kupa od niželigaša.

Garcia oprezan, ali s jasnim ciljem

Trener Hajduka Gonzalo Garcia svjestan je svih zamki koje nosi Kup, pogotovo na gostujućem terenu. U najavi susreta naglasio je kako očekuje težak dvoboj na zahtjevnom travnjaku koji je u posljednjih nekoliko dana bio pod velikim opterećenjem.

- Čeka nas teška utakmica, Kup je uvijek zahtjevno natjecanje. Moramo biti koncentrirani i imati pravi pristup od prve minute. Napravili smo analizu Cibalije i vidjeli o kakvom se ozbiljnom protivniku radi, ali vjerojatno će nas pokušati nečim iznenaditi - izjavio je Garcia, dodavši kako neće tražiti alibije.

- Želimo zadržati pobjednički mentalitet. Igrat ćemo s momcima koji u ovom trenutku mogu dati najviše.

Strateg Splićana najavio je promjene u sastavu, ali ne i potpunu revoluciju.

- Bit će nekoliko promjena, ali ne previše. Imamo dosta mladih igrača i vidjet ćemo mogu li izdržati sve napore. Najvažnija nam je sada utakmica s Cibalijom, ne razmišljamo o Slavenu - poručio je.

Brojni izostanci i mogući sastav

Hajduk je bez nekoliko važnih prvotimaca. U Splitu je ostao golman Ivica Ivušić koji je u non stop ritmu klub-reprezentacija, ozlijeđeni Marko Livaja i Luka Hodak, dok je poštedu dobio Ante Rebić. U momčad se vraćaju oporavljeni Fran Karačić i Adrion Pajaziti koji je odradio utakmicu pauze zbog četiri žuta kartona, a manju minutažu trebali bi dobiti Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović, Michele Šego...

Što se tiće sastava, izvjesno je da će od prve minute priliku na golu dobiti Silić koji i inače brani Kup oglede, na desnom boku bi prema Garcijinoj najavi minutažu trebao dobiti Karačić, a Šarliju bi trebao zamijeniti Gonzalez. Mlačić i Hrgović bi trebali ostati u zadnjoj liniji. U veznom redu logično je očekivati Sigura, Pajazitija i vjerojatno Pukštasa koji će kaznu žutih kartona odraditi u Koprivnici, a u drugom dijelu utakmice, ako Karačić ne bude mogao i Sigur uzme njegovo mjesto i Krovinovića. U vrhu napada nema Livaje i Rebića pa bi tu ulogu mogao odraditi Kalik a na krilima Almena i Bamba...

Mogući sastav Hajduka (4-2-3-1): Silić - Karačić, Mlačić, Gonzalez, Hrgović - Sigur, Pajaziti - Bamba, Pukštas, Almena - Kalik

Kapetan Cibalije: Vjerujem da možemo dobiti

Glavni sudac utakmice bit će Ivan Vukančić iz Benkovca, koji će prvi put dijeliti pravdu protiv Splićana. Hajduk u Vinkovce stiže kao apsolutni favorit, no motivirana Cibalia predvođena iskusnim igračima poput Renata Kelića i Gabrijela Bobana, uz podršku punih tribina i na teškom terenu, tražit će senzaciju.

- Koljeno nije baš u najboljem stanju, ali vjerujem da ću ipak biti u igri. Ovakve se utakmice ne igraju mnogo puta u životu, a ja dosad nikad nisam igrao protiv Hajduka. Bit će pun stadion, imat ćemo vjetar u leđa i motiv na najjače. U Kupu je uvijek prisutan faktor iznenađenja, samo se trebamo postaviti na pravi način; domaćinski, borbeno, kao prava momčad. Vidjeli smo u ponedjeljak kako je Dinamo prošao u Vinkovcima protiv Vukovara 1991. Takve stvari u Kupu pogotovo nisu rijetkost - rekao je Kelić za portal Budica.info i nastavio o uvjetima za igru i terenu:

- Nama je u petak protiv Hrvaca bio sasvim dobar, a ni u ponedjeljak između Vukovara 1991 i Dinama nije izgledao loše. OK, nije idealan, ali nije ni katastrofalan. Travnjak ne može nikome biti alibi. Bit će važno da ne primimo brzi gol. Svakom minutom šanse nam rastu. Neću reći da su velike, ali sigurno nisu promili. Treba vjerovati, ja prvi vjerujem da možemo dobiti. Atmosfera će biti praznična. Naši navijači će nakon dugo vremena osjetiti taj nogometni glamur. Mi ne moramo ništa osim dati sve od sebe. Jedino što ne smijemo jest zakazati u pristupu, to bi bilo neoprostivo. Teret je na Hajduku. Oni su veliki favorit, imaju što izgubiti. Mi možemo samo dobiti.