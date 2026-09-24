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POZNATI ARHITEKT

Ovo je stadion Maksimir Otte Barića, nije prošao ni u Top 5

Piše Ivan Tomašković,
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Ovo je stadion Maksimir Otte Barića, nije prošao ni u Top 5
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Foto: Facebook
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Barić mlađi je autor stadiona u Dohi u Kataru, Dalmatia Towera kao najvišeg nebodera u Hrvatskoj te brojnih drugih poznatih projekata.

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U četvrtak je otkriveno kako bi trebao izgledati novi stadion Maksimir. Koautori prvoplasiranog rada su Talijani, VG13 Architects Studio Associatio, Tommaso Fantini i Alberto Rossi, uz pet suradnika, Nikolu Anđelića, Giovannija Campagnu, Niccoloa Pastija, Tommasa Salu i Massilimiana Selenatija.

Mišljanje javnosti o novom stadionu uglavnom je negativno. Interesantan je, jako brutalistički, drukčiji, lovi se na tradiciju Vladimira Turine, autora postojećeg stadiona na Maksimiru, komentar je na novi Maksimir arhitekta Otta Barića mlađeg, čiji je otac bio poznati nogometni trener i izbornik.

Barić mlađi je autor stadiona u Dohi u Kataru, Dalmatia Towera kao najvišeg nebodera u Hrvatskoj te brojnih drugih poznatih projekata. I sam je sudjelovao u natječaju za novi maksimirski projekt. Natjecao s potpuno drukčijim radom. 

- Puno otvorenijim prema šumi, i sa jedinstvenom krovnom drvenom konstrukcijom. Bojim se, kad gledam komentare o odabranom radu, da je prilika propuštena - zaključuje Barić čiji projekt nije prošao ni u Top 5. 

Zagreb: Uzvanici u svečanoj loži maksimirskog stadiona
Zagreb: Uzvanici u svečanoj loži maksimirskog stadiona | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/ILUSTRACIJA

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Komentari 6
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