'Ovo je sve laž, uskoro ćemo hodati s čipovima u tijelu...'

Osvojio je Australian i US Open, vladao je terenskim terenima kada su se Novak Đoković, Roger Federer i Rafael Nadal tek pojavili, osvojio s Rusijom dva Davis Cupa, ali kratko je trajao.

Riječ je nevjerojatno talentiranom i nevjerojatno temperamentnom Maratu Safinu (40) koji se umirovio 2009. godine u 28 godini života. I u tih 12 godina karijere napravio je čuda, bio je prvi na ATP ljestvici, imao je najbolji bekend na svijetu, ali ozljede i 'glava' nisu mu dopustile da uspostavi dominaciju kakvu je recimo imao Novak Đoković.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Bio je poznat po izražavanju emocija na terenu, nešto kao Nick Kyrgios danas. U karijeri je razbio preko 1000 reketa, a svoju vruću krv pripisao je muslimanskoj vjeri. Ponašao se kako je htio, živio je nesportskim načinom života i jednostavno ga nije bilo briga što drugi misle.

U karijeri je zaradio 14 milijuna dolara, a ubrzo se bacio i na politiku. Učlanio se u Putinovu stranku Jedinstvena Rusija i ušao među krupne 'ribe'.

Safin je i dalje u politici, ali danas se bavi i nekim drugim stvarima, kao što su teorije zavjere. Korona virus zahvatio je cijeli svijet, a brojni teoretičari za to su optužili 5G mrežu. Istog mišljenja je i ruski tenisač.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Bill Gates je još 2015. nagovijestio da ćemo imati pandemiju, da će nam sljedeći neprijatelj biti virus, a ne nekakav nuklearni sukob. Na Ekonomskom forumu u Davosu tako su razvijali simulacije kako bi se dobro pripremili za sve ovo. Ne vjerujem da je Gates ispao baš tako dobar prognozer, mislim da je točno znao što se sprema - rekao je Safin pa nastavio:

- Po mom mišljenju, sve to što vidimo u medijima je laž, svi ti izvještaji o virusu, njegovu podrijetlu i širenju. Ali ljudi vjeruju u teror koji nam prikazuju na televizorima. Neće doći ni do kakvog istrebljenja, kraja civilizacije, uskoro ćemo hodati svijetom s čipovima u našim tijelima.

Foto: Chryslene Caillaud/PIXSELL

Prema njemu, sve ovo organizirali su vlade iz sjene s namjerom kako bi preuzele dominaciju nad svjetskom ekonomijom.

- Sve su to organizirale vlade u sjeni za koje većina niti ne zna da postoje. Mi znamo za klanove Rothschild, Rockefeller, ali netko stoji i iza njih. Svjetski moćnici žele dominirati ekonomijom i mogu to izvesti na jednostavan način - zaključio je ruski tenisač koji je US Open osvojio 2000. godine, a Australian Open 2005. Također, tu su i dva naslova iz Davis Cupa iz 2002. i 2006.