Ovo je urnebesno! Ovako je Kante čuvao diva Van Dijka

Liverpool je pobijedio Chelsea nakon penala i osvojio Euro Superkup, a briljirao je golman Adrian. Bila je to sjajna utakmica s pregršt prilika, ali i komičnih situacija.

Virgil van Dijk visok je 1,93 m i prava je napast za svake protivnike tijekom prekida. S njim se u duelu muči i stoperi, no to nije prestrašilo N'gola Kantea koji je preuzeo čuvanje Nizozemca. Tu ne bi bilo ništa čudno da Francuz nije niži za čak 25 centimetara.

Viewers in hysterics as N’Golo Kante marks Virgil van Dijk from a corner in Chelsea’s Super Cup defeat against Liverpool https://t.co/6Ez0Gllfus pic.twitter.com/vUFLtnlSD7 — Time Post (@thetimeposts) August 15, 2019

Kante je zagrlio Van Dijka i nije ga puštao, a kad se spektar kamere premjestio na leđa igrača Liverpoola, omaleni Kante se niej ni vidio! To je situacija koja je nasmijala sve do suza, no veznjak Chelseaja je odradio svoj posao jer Nizozemac nije uspio doći do prilike za gol...

Imao je Van Dijk jednu priliku za gol, no tada ga nije čuvao Kante koji se može pohvaliti da je zaustavio najboljeg stopera na svijetu...