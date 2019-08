'Pa morali smo se potući za pobjedu. Adrian je naš Rocky'

Tek je početak sezone i ovo je bila tek treća utakmica. Morali smo se baš potući za pobjedu. Kakva priča za Adriana! Kao Rocky nakon što je izgubio od Apolla, rekao je trener Liverpoola Jürgen Klopp nakon osvajanja Euro Superkupa pobijedivši Chelsea.

Bila je to sjajna utakmica, vidjeli smo četiri gola i pregršt prilika, ali na kraju su penali odlučili pobjednika. Noge su precizne bile sve do pete serije kada je Adrian obranio mladom igraču Chelsea Abrahamu i osigurao pobjedu svojoj momčadi. Zaista nevjerojatna priča španjolskog golmana koji prije dva tjedna nije ni imao klub, trenirao je s amaterskim klubovima, no svejedno je pokazao klasu u izostanku Allisona Beckera i donio naslov Liverpoolu.

Foto: KEMAL ASLAN

- Sačuvao je živce. Stvarno ne znam gdje je bio prije dva tjedna kada smo igrali protiv Cityja. Odigrao je sjajnu utakmicu i imao nekoliko odličnih obrana. Kao da se već ranije spremao za današnju utakmicu, bilo je nevjerojatno. Još u svlačionici je pokazao svoju nevjerojatnu osobnost i karakter. Bio je možda i glasniji od mene u svlačionici na poluvremenu - rekao je Jurgen Klopp nakon pobjede protiv Chelsea i osvajanja Euro Superkupa.

Redsima je ovo 4. Euro Superkup, a za Kloppa drugi naslov otkad je stigao na klupu engleskog velikana.

- Nisam znao prije utakmice da će ovako dobar osjećaj biti ovo osvojiti. Bilo je kao boksački meč, sjajni udarci s obje strane. Mislim da nitko na stadionu nije htio produžetke. Bilo je jako teško, ali uspjeli smo - završio je Klopp.

Virgil van Dijk odigrao je još jednu sjajnu utakmicu, a s nekoliko odličnih reakcija u završnici spasio je svoju momčad jer Liverpool je jako visio pred kraj produžetaka. Kako god, Nizozemac je pokazao da je lider ove momčadi, a ono što je zanimljivo, ni u ovoj utakmici ga nitko nije uspio proći.

Foto: KEMAL ASLAN

- Bila je ovo jako dobra utakmica za gledati za neutralne navijače, ali bilo je jako teško i za nas i za Chelsea. Igrali su odlično, a mi smo u nekim trenucima igrali sjajan nogomet, naročito na početku drugog poluvremena. Stavili smo ih pod pritisak. Rekao sam prije susreta da je sve moguće i na kraju su penali odlučili pobjednika. Rekao sam Adrianu prije penala da može postati heroj večeri i to je i postao. Jako sam sretan zbog njega i zbog kluba - rekao je Van Dijk nakon pobjede u Istanbulu koji se još jednom pokazao sretnim za Redse i nakon već te opjevane 2005. godine i finala Lige prvaka.