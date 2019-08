Ovo je za zatvor, ludnicu, bilo što! Laktom nokautirao igrača

Kada pomislite na MMA u nogometu, koji igrač vam prvi padne na pamet? U nogometu je bilo uvijek prljavih igrača počevši od Vinnieja Jonesa, Roya Keana i Nigela de Jonga, a toj postavi neumoljivih boraca se odavno pridružio i Brazilac Felipe Melo. Njegovi beskompromisni i bezobrazni startovi bili su normalna stvar svake utakmice na kojoj je on sudjelovao.

Felipe Melo je još jednom pokazao da njemu više nije mjesto na travnjaku, jer ako ovako nastavi, uskoro bi mogao nekoga poslati u bolnicu.

Njegov Palmeiras igrao je protiv Bahije u 14. kolu brazilskog prvenstva, a Melo je svoje divljaštvo upotrijebio u završnici prvog dijela. Lopta je bila u zraku, a na nju je išao veznjak Bahije Gregorio. Mislio je da će lagano doći do lopte, da je ona samo njegova, a onda naglo prizemljenje.

Iz nikuda, poput aviona doletio je Felipo Melo, udario laktom igrača Bahije i nokautirao ga. Sudac ga je za divljački start nagradio s crvenim kartonom, a Melo se čak usudio i prosvjedovati. Tu je bilo jasno da uopće ne ide na loptu nego se vodio onom starom 'tko leži, ne bježi'. Uspio je u tome naumu, ali i on je uskoro morao bježati u svlačionicu.

Felipe Melo and a new expulsion in his sports career: he attacked his rival with an elbow | VIDEO – El Comercio – Peru https://t.co/TQP02ONOj2 pic.twitter.com/FLVHAywNT4