Obavijesti

Sport

Komentari 1
ČETIRI PUTA BIRAO SEBE

Ovo je Zidaneov savršeni igrač: Modrić na popisu, Messi ne

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo je Zidaneov savršeni igrač: Modrić na popisu, Messi ne
3
Zagreb: 1. kolo UEFA Lige prvaka, skupina D, GNK Dinamo - Real Madrid | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Suradnja Zidanea s Modrićem bila je briljantna, Hrvat je pod njegovim vodstvom igrao možda i najbolji nogomet u karijeri i osvojio tri Lige prvaka u nizu, a 2018. je osvojio Zlatnu loptu

Zinedine Zidane bio je izuzetan nogometaš, a na početku trenerske karijere osvojio je tri Lige prvaka zaredom s Real Madridom. Njegova riječ itekako se cijeni u nogometnom svijetu, a na sportskom festivalu u Trentu pitali su ga kako bi definirao savršenog igrača. U izbor je uvrstio i Luku Modrića

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

• Lijeva noga: Zidane
• Desna noga: Zidane
• Igra glavom: Zidane
• Snaga: Ibrahimović
• Dribling: Del Piero
• Golovi/realizacija: Ronaldo ili Cristiano Ronaldo
• Vizija: Zidane
• Udarci iz daljine: Luka Modrić
• Slobodni udarci: Del Piero, Platini, Pirlo
• Dueli: Thuram
• Vodstvo: Toni Kroos

Svečano otvaranje Olimpijskih igara u Parizu
Svečano otvaranje Olimpijskih igara u Parizu | Foto: Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL

Zanimljivo, legendarni Francuz nije spomenuo Lionela Messija, iako Argentinca smatraju jednim od najboljih nogometaša svih vremena. 

Podsjetimo, Zidane je sjeo na klupu Reala 4. siječnja 2016. i ispisao povijest. U prvoj je sezoni osvojio Ligu prvaka, a potom isto učinio i dvije godine zaredom nakon toga. Suradnja s Modrićem bila je briljantna, Hrvat je pod njegovim vodstvom igrao možda i najbolji nogomet u karijeri i osvojio tri Lige prvaka u nizu, a 2018. je osvojio Zlatnu loptu. 

U drugom mandatu Zidane u Realu nije bio toliko uspješan, iako je osvojio La Ligu 2020. godine. Kao igrač je osvojio Zlatnu loptu 1998. godine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ronaldo, jesi to ti? Ovo su najčudniji spomenici sportaša
K'O JAJE JAJETU

FOTO Ronaldo, jesi to ti? Ovo su najčudniji spomenici sportaša

Đokovićev spomenik samo je jedan u nizu onih sportskim facama koji, najblaže rečeno, ne nalikuju originalima. Tim smo se povodom prisjetili nekih 'sjajnih' statua
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'
U KREVETU SA ZVIJEZDOM

'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Priznala je jednom prilikom da s Boatengom vodi ljubav do 10 puta tjedno, ali ne smatra se nimfomankom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025