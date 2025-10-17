Ovo je Zidaneov savršeni igrač: Modrić na popisu, Messi ne

Zinedine Zidane bio je izuzetan nogometaš, a na početku trenerske karijere osvojio je tri Lige prvaka zaredom s Real Madridom. Njegova riječ itekako se cijeni u nogometnom svijetu, a na sportskom festivalu u Trentu pitali su ga kako bi definirao savršenog igrača. U izbor je uvrstio i Luku Modrića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

• Lijeva noga: Zidane

• Desna noga: Zidane

• Igra glavom: Zidane

• Snaga: Ibrahimović

• Dribling: Del Piero

• Golovi/realizacija: Ronaldo ili Cristiano Ronaldo

• Vizija: Zidane

• Udarci iz daljine: Luka Modrić

• Slobodni udarci: Del Piero, Platini, Pirlo

• Dueli: Thuram

• Vodstvo: Toni Kroos

Svečano otvaranje Olimpijskih igara u Parizu | Foto: Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL

Zanimljivo, legendarni Francuz nije spomenuo Lionela Messija, iako Argentinca smatraju jednim od najboljih nogometaša svih vremena.

Podsjetimo, Zidane je sjeo na klupu Reala 4. siječnja 2016. i ispisao povijest. U prvoj je sezoni osvojio Ligu prvaka, a potom isto učinio i dvije godine zaredom nakon toga. Suradnja s Modrićem bila je briljantna, Hrvat je pod njegovim vodstvom igrao možda i najbolji nogomet u karijeri i osvojio tri Lige prvaka u nizu, a 2018. je osvojio Zlatnu loptu.

U drugom mandatu Zidane u Realu nije bio toliko uspješan, iako je osvojio La Ligu 2020. godine. Kao igrač je osvojio Zlatnu loptu 1998. godine.