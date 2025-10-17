Suradnja Zidanea s Modrićem bila je briljantna, Hrvat je pod njegovim vodstvom igrao možda i najbolji nogomet u karijeri i osvojio tri Lige prvaka u nizu, a 2018. je osvojio Zlatnu loptu
Ovo je Zidaneov savršeni igrač: Modrić na popisu, Messi ne
Zinedine Zidane bio je izuzetan nogometaš, a na početku trenerske karijere osvojio je tri Lige prvaka zaredom s Real Madridom. Njegova riječ itekako se cijeni u nogometnom svijetu, a na sportskom festivalu u Trentu pitali su ga kako bi definirao savršenog igrača. U izbor je uvrstio i Luku Modrića.
• Lijeva noga: Zidane
• Desna noga: Zidane
• Igra glavom: Zidane
• Snaga: Ibrahimović
• Dribling: Del Piero
• Golovi/realizacija: Ronaldo ili Cristiano Ronaldo
• Vizija: Zidane
• Udarci iz daljine: Luka Modrić
• Slobodni udarci: Del Piero, Platini, Pirlo
• Dueli: Thuram
• Vodstvo: Toni Kroos
Zanimljivo, legendarni Francuz nije spomenuo Lionela Messija, iako Argentinca smatraju jednim od najboljih nogometaša svih vremena.
Podsjetimo, Zidane je sjeo na klupu Reala 4. siječnja 2016. i ispisao povijest. U prvoj je sezoni osvojio Ligu prvaka, a potom isto učinio i dvije godine zaredom nakon toga. Suradnja s Modrićem bila je briljantna, Hrvat je pod njegovim vodstvom igrao možda i najbolji nogomet u karijeri i osvojio tri Lige prvaka u nizu, a 2018. je osvojio Zlatnu loptu.
U drugom mandatu Zidane u Realu nije bio toliko uspješan, iako je osvojio La Ligu 2020. godine. Kao igrač je osvojio Zlatnu loptu 1998. godine.
