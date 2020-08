'Ovo mi je najteža utakmica u karijeri, ginuli smo na terenu'

Jedna vrlo teška i uzbudljiva utakmica u kojoj smo slavili. Ostavili smo srce na terenu i mogu biti ponosan što sam dio ove ekipe i idemo zasluženo u sljedeće kolo, rekao je Amer Gojak...

<p>Puno živaca je trebalo na kraju. U prvom poluvremenu smo stvorili dobre prilike, trebali smo voditi s kojim golom više. Početkom drugog dijela se dogodila ta pogreška koja nas je ostavila s igračem manje. Ali igrači su to nevjerojatno izgurali do kraja. Zasluženo smo prošli jer smo bolja ekipa, rekao je igrač <strong>Dinama Mario Gavranović</strong> nakon teške pobjede nad Clujom. </p><p>Modri su vodili od 14. minute golom Amera Gojaka, ali sve se urušilo u 51. minuti kada je Theophile dobio crveni karton i napravio penal. Livaković je to sjajno obranio, ali Rumunji su ubrzo izjednačili. Težak je do udarac bio za Dinamo koji je igrao s igračem manje, no u 78. minuti Kastrati je zabio za 2-1.</p><p>- Ovo mi je najstresnija utakmica do sada. Mi smo Dinamo i borimo se do kraja. Pokazali smo da smo lavovi da se borimo uvijek. Nema kraja, idemo do kraja - rekao je mladi stoper <strong>Joško Gvardiol.</strong></p><p>Kada se činilo da su pobjeda i prolazak u treće pretkolo u rukama, dogodila se 93. minuta u kojoj je Gabrijel Debeljuh zabio za 2-2. Dinamo je uspio izdržati produžetke, a onda je u lutriji penala došao do teške, ali zaslužene pobjede.</p><p>- Kad sam išao s terena ovo mi je najteža utakmica i najstresnija u karijeri. Ginuli smo od 50. minute bez jednog igrača. Izginuli smo svi kao ekipa. Za Theophilea i sve. Livi je obranio sjajan penal, opet kad smo pucali opet je obranio. Svaka čast svima i preponosan sam da sam dio ekipe - poručio je desni bočni Petar Stojanović.</p><p>Umoran, ali i sretan bio je i Gojak koji je zabio prvi gol pa onda zabio i iz penala. </p><p>- Jedna vrlo teška i uzbudljiva utakmica u kojoj smo slavili. Ostavili smo srce na terenu i mogu biti ponosan što sam dio ove ekipe i idemo zasluženo u sljedeće kolo. Sreća me prati, nekad zabijem, nekad ne zabijem. Danas sam zabio i nitko sretniji od mene što sam tim golom pomogao ekipi da pobijedi. </p><p>I što sada? Nema previše odmora, Dinamo već za tjedan dana igra 3. pretkolo. A potencijalni protivnici su dobro poznati Molde, Midtjylland, Ferencvaroš, Omonia i Dinamo iz Bresta. </p>