Hajdukov europski fijasko ponavlja se iz godine u godinu. Sada su počastili i Albance...

Pogledat ćemo tekmu idući četvrtak. Naravno, ako Hajduk prođe Dinamo Tiranu, ali ako to propuste... I opet je autor ovih redaka ispao naivan, otrčao pred rudo jer u mojoj je glavi bilo nemoguće da splitski 'bili' neće proći u play-off Konferencijske lige. Bez obzira na prodaju Filipa Uremovića, problem s neigranjem Rona Racija, ozljedu Marina Skelina, ovo je bila utakmica koja se morala proći. Izgledalo je u Splitu kao da je sve samo bila mala nespretnost, da je na kraju trebalo biti i više od 2-1, ali bilo je sad i 3-1 i to usred albanske prijestolnice.

