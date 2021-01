Oni su bili favoriti, svjetski su prvaci. Naravno, bez stožernih igrača u dobrom stanju teško je bilo očekivati da će se igrači koji inače manje igraju oduprijeti Danskoj. Igrali smo dobro u prvom poluvremenu, držali se, ali kasnije smo izgubili snagu. U ovom času Danska je jača, rekao je Lino Červar za RTL.

Hrvatska je u ključnoj utakmici za prolazak u četvrtfinale na Svjetskom rukometnom prvenstvu 38-26. Nakon solidnog prvog dijela uslijedio je totalni raspad.

- Je li mi žao? Ovo nije neuspjeh za mene, ovo je realno stanje. Možda sam prenaglio s onom izjavom zadnji puta, ali to je to. Igrači su dali koliko su mogli. Moja je poruka da kad volimo nekoga koji nas voli, to nije nikakva zasluga, i grešnici to rade - rekao je izbornik i nastavio u dahu:

- Kad činimo dobro nekome koji i nama čini dobro, to nije nikakva zasluga. Mi bismo trebali činiti dobro i onome koji nas ne voli, koji nas hoće minimizirati, koji uživa kad padamo dolje, koji vole i mrziti. Vodio sam takve ljude u trenerskom životu, oni su me motivirali da budem bolji. Bez milosrđa neće nam biti bolje u društvu. Ne treba zaboraviti, ali treba oprostiti. Milosrđe je bitno da naše društvo uspije i da izgradimo bolju budućnost za našu djecu i unučad.

Nastavio je o razlozima debakla u Egiptu.

- Gledali ste utakmice Eura gdje smo bili, po meni, najbolja reprezentacija. Više puta sam rekao da nismo bili pripremljeni za ovo natjecanje. Duvnjak je bio ovdje kao najbolji igrač Europe, imao je korona virus, neki dan je imao temperaturu. Zar mislite da je on wunderčovjek? Karačić je ozlijeđen, Cindrića, Stepančića nema... Zar ste očekivali da će ovaj mali iz Nexea to riješiti? Ne može igrati netko vanjskog igrača koji ne igra to u klubu. Martinović je veliki talent, ali još mora puno raditi da bi mogao rješavati ove utakmice. Razmišljao sam da idemo, kao drugi, s mlađim igračima, da pomladimo reprezentaciju. Trebamo imati razumijevanja.

Imao je i poruku za Hrvatski rukometni savez.

- Moramo klubovima pomoći da izrastu naši igrači. Svi misle da ćemo ovdje zlato osvojiti, to je nerealno. Moramo imati dosta jakih klubova koji će stvoriti nove Karačiće, Cindriće, Duvnjake... Trebat će puno vremena da dođu novi. Mala smo baza, mala zemlja. To je ključno da držimo trend uspjeha - rekao je Červar i nagovijestio da se neće sasvim povući iz rukometa:

- Hvala svim ljubiteljima rukometa koji su tolike godine slali poruke podrške. Naravno da bih bio sretniji da sam otišao s boljim rezultatom. Ali u 47 godina sve sam osvojio, naravno da mora doći i pad. Idem sad obitelji i supruzi. Neću se skroz maknuti iz rukometa, ponekad pomislim da bih i ja mogao bolje zaigrati u obrani...