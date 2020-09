Kada je dolazio u Split, \u010dlan olimpijske reprezentacije iz Rija odbio je vi\u0161e inozemnih ponuda. Ba\u0161 zbog Splitove pri\u010de...

<p>Još prije deset dana <strong>Split </strong>je predstavio <strong>Marka Arapovića</strong> (24), po igračkom CV-ju najveće pojačanje za klub s Gripa ovog ljeta. Trebao je bivši član Cibone, Cedevite i Galatasaraya debitirati u petak protiv Gorice na otvaranju prvenstva, no umjesto prvih minuta u žutom dresu Arapović se vratio u Split. Po stvari. I raskinutog ugovora.</p><p>- Jako mi je neugodno. To što su pokušavali napraviti, bilo je izrazito neprofesionalno. Htio sam biti korektan prema njima, ali bili su izuzetno nekorektni. Nakon što je ugovor raskinut, zvali su me da potpišem novu verziju ugovora, molili su me da se vratim - objasnio je Arapović, prenosi <a href="https://dalmatinskiportal.hr/sport/nesudeni-igrac-zutih-to-sto-su-napravili-celni-ljudi-splita-nema-veze-s-profesionalnoscu--pokazali-su-da-nemaju-srama-/75594" target="_blank"><strong>Dalmatinski portal</strong></a>, što se, zapravo, dogodilo.</p><p>- Trenirao sam s ekipom, trener Skelin bio je zadovoljan. U četvrtak navečer došlo je do nekih preokreta vezanih za ugovor. Rezervirao sam avionsku kartu, otišao do Splita i pokupio stvari.</p><p>Arapović je, i Split je to imao na umu, zadnjih godina više bio po rehabilitacijama nego na parketu, međutim, te probleme, kako je rekao, nije donio na Gripe.</p><p>- Imam potvrdu najboljih svjetskih doktora da je sve u redu. Došla je do mene informacija da su zvali dosta doktora, pa je vjerojatno neki šarlatan rekao da nešto nije u redu. Ovo nisam nigdje doživio. Razgovarao sam nakon svega s ocem i menadžerom. Toliko nam je bilo žao da smo se smijali. Izuzetno cijenim trenera Skelina, molio me da ostanem, ali očito je bila neka viša sila.</p><p>Kada je dolazio u Split, član olimpijske reprezentacije iz Rija odbio je više inozemnih ponuda. Baš zbog Splitove priče...</p><p>- Jedini moj cilj bio je taj da ću igrati maksimalan broj minuta. Odbijao sam pet puta veće ponude, želio sam ljudima dokazati da sam zdrav. Nažalost, zaboravio sam da je to Hrvatska. To što su napravili, nema veze s profesionalnošću, s ljudskosti. Pokazali su da nemaju srama. Htio sam biti gospodin, ali ne mogu dopustiti da mi blate ime - završio je nesuđeni igrač Splita.</p>