Split je u problemu: Gorica ih je natrpala, a Arapović je otišao...

Klub je imao nekoliko dana da se uvjeri koliko je Arapović spreman odmah pomoći momčadi, no nakon par dana treninga shvatili su kako 24-godišnjak ne bi mogao doprinijeti igri momčadi još neko vrijeme

<p>Nakon što je Gorica, klube iz Druge ABA lige, u prvom kolu hrvatskog prvenstva potpuno nadigrala abaligaša Split iako je rezultat bio tek šest razlike 79-73, navodno su Splićani ostali i bez jednog od najvećih pojačanja - <strong>Marka Arapovića</strong>.</p><p>Sin legendarnog hrvatskog košarkaša Franje u Split je stigao prije nešto više od tjedan dana, a 'žuti' su ga ponosno predstavili te je trebao biti jedan od nositelja igre u nadolazećoj abaligaškoj sezoni.</p><p>Arapović je stigao iz Galatasaraya, a prije toga igrao je i za Cedevitu. </p><p>Kako doznajemo, klub je imao nekoliko dana da se uvjeri koliko je Arapović spreman odmah pomoći momčadi, no nakon par dana treninga shvatili su kako 24-godišnjak ne bi mogao doprinijeti igri momčadi još neko vrijeme te su iskoristili pravo na raskid ugovora.</p><p>- Marko Arapović ipak neće nositi dres Splita u ovoj sezoni. Potpisani jednogodišnji ugovor stavljen je van snage na zahtjev KK Splita. Marku želimo svu sreću u nastavku karijere - poručili su iz kluba.</p><p> To je novi udarac za splitski klub koji se ovog ljeta povezivao s brojnim igračima, pa i <strong>Rokom Ukićem i Hrvojem Perićem</strong>, no od većine špekulacija na kraju je ispalo - ništa.</p>