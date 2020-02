Ovo samo on može: Odigrao 61 minutu, a najbolji igrač siječnja

Borussia Dortmund može se smatrati najvećim srećkovićem 2020. godine. Zašto? Pa ljudi su doveli Norvežanina Erlinga Brauta Haalanda za samo 20 milijuna eura, a on je u prvih šest utakmica zabio čak devet golova.

Štoviše, ovaj dijamant je u debiju odigrao samo 35 minuta i uspio zabiti čak tri gola. Što se tiče samo siječnja, u njemu je odigrao 61 minutu i zabio pet golova. Rekli bismo sjajan početak u Bundesligi, a on je toliko oduševio čelnike i navijače te lige da je odmah dobio nagradu za najboljeg igrača siječnja!

Top of the class 🏆



Erling #Haaland takes home the #BundesligaPOTM award for January! 🐝@EASPORTSFIFA #FIFA20 pic.twitter.com/7i3pkcIr3g