Ovo se Atleticu baš nikada nije dogodilo pod Simeoneom. Pogledajte preokret Barcelone

Atletico je nakon dramatičnog ispadanja iz Lige prvaka od gradskog rivala izgubio i derbi u La Ligi od Barcelone. Vodila je Simeonova momčad 2-0 do 72. minute, a onda je krenula rapsodija Lewandowskog, Yamala i ostale družine. Sada je Atletico na četiri boda od Katalonaca, uz utakmicu više, i Simeone će trebati dobro prodrmati momčad nakon dva teška poraza od najvećih rivala. Do kraja je još deset kola, navijači se nadaju da će Simeone uspjeti podignuti momčad i pokušati doći do titule.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

- Imaju ozbiljnu prednost i svjesni smo toga. Idemo utakmicu po utakmicu i već mislimo na Espanyol i tako ćemo ići do kraja sezone. Momčad je dala maksimalno koliko može u ovom trenutku - rekao je Simeone te dodao:

- Najvažniji dio utakmice je bio nakon što smo poveli 2-0. Zakasnio sam s uvođenjem Gimeneza i trebao sam ga uvesti odmah nakon našeg gola. Kad smo počeli pričati što i kako da promijenimo pao je i drugi gol Barcelone. Bilo je za očekivati da će se oni ići kockati i baciti sve u napad i to im se isplatilo te im čestitam na pobjedi.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Atletico nikad nije izgubio nakon što je vodio s dva razlike otkako je Simeone na klupi i očito je da je Simeonova momčad u moralnoj krizi. Ipak, slijedi pauza od ligaškog nogometa jer su na rasporedu reprezentativne obveze te Atletico protiv Espanyola igra tek 29. ožujka, pa će Simeone imati vremena da smiri momčad. Vrlo brzo će imati i priliku za revanširati se Barceloni u drugoj utakmici polufinala španjolskog kupa koja je na rasporedu 2. travnja.