VIDEO: 'DAI DAI'

Ovo se čekalo! Shakira najavila novu himnu za Mundijal 2026.

Shakira se vraća s novom himnom za Mundijal 2026! U suradnji s Burna Boyem, pjesma "Dai Dai" obećava spektakl. Spot snimljen na Maracani, spaja Afriku i Latinsku Ameriku

Kolumbijska ikona Shakira, čije je ime postalo sinonim za glazbene himne Svjetskog prvenstva, vraća se na najveću nogometnu pozornicu. Nakon dvanaest godina pauze, pjevačica je najavila službenu pjesmu za Mundijal 2026. godine, koji će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Pjesma naziva "Dai Dai" stiže u suradnji s nigerijskom zvijezdom Burna Boyem i obećava novi globalni hit.

Puna verzija pjesme bit će objavljena 14. svibnja, a obožavatelji su već imali priliku čuti isječak u kratkom videu koji je Shakira podijelila na društvenim mrežama. Spot je snimljen na jednom od najsvetijih mjesta nogometa - legendarnom stadionu Maracanã u Rio de Janeiru, i to netom nakon što je pjevačica održala spektakularan besplatan koncert za više od dva milijuna ljudi na plaži Copacabana.

U videu se Shakira pojavljuje u žutom dresu i plavim hlačicama, bojama koje asociraju na Brazil, okružena plesačima i loptama s prethodnih prvenstava na kojima je nastupala. Glazbeni stil opisan je kao mješavina reggaetona s afrobeats prizvukom, što savršeno spaja glazbene svjetove Shakire i Burna Boya, jednog od najutjecajnijih suvremenih afričkih glazbenika. Sam naslov, "Dai Dai", na talijanskom jeziku znači "Idemo, idemo", što savršeno dočarava energiju koja se očekuje od nove mundijalske himne.

Shakirina veza sa Svjetskim prvenstvom započela je još 2006. godine u Njemačkoj, gdje je na ceremoniji zatvaranja izvela posebnu verziju svog hita "Hips Don't Lie". Ipak, status ikone zacementirala je četiri godine kasnije u Južnoafričkoj Republici s pjesmom "Waka Waka (This Time for Africa)". Taj je hit postao globalni fenomen i do danas ostaje zlatni standard za nogometne himne. Spot je na YouTubeu prikupio više od četiri milijarde pregleda, dok je pjesma prodana u više od 15 milijuna digitalnih primjeraka.

​- Ovo zvuči tako dobro da bismo Shakiri već trebali dati doživotnu mirovinu da radi sve pjesme za Svjetsko prvenstvo - napisao je jedan korisnik.

​- Shakira uskače kao jedan od Osvetnika da spasi ovo Svjetsko prvenstvo - dodao je drugi.

​- Pjesma od Shakire u godini Svjetskog prvenstva je ono što svima treba - zaključio je treći, a prenosi Sportbible.

Kratki isječak spota završava kadrom vatrometa i zračnom snimkom stadiona na kojem je ispisana poruka "Spremni smo", jasno dajući do znanja da kraljica Mundijala ponovno preuzima tron.

*uz korištenje AI-a

