Ovo se nije dogodilo 20 godina! Debitanti izborili nokaut-fazu

Nogometaši Zelenortske Republike su kao drugoplasirani skupine H prošli u u nokaut fazu Svjetskog prvenstva odigravši u Houstonu bez golova, 0-0 sa Saudijskom Arabijom. Po prvi put u 20 godina, jedan debitant na Svjetskom prvenstvu plasirao se u nokaut fazu.

Zelenortska Republika je u svom debitantskom nastupu na mundijalu skupila tri remija i s tri boda prošla kao drugoplasirana. Za nagradu, Afrikanci u šesnaestini finala idu na svjetskog prvaka Argentinu.

Foto: MARIA LYSAKER

Protiv Saudijske Arabije otočani su zasluženo ostali neporaženi u utakmici u kojoj su se istakli vremešni vratari. Golman Saudijske Arabije Mohammed Al Owais obranio je udarce Willyja Semeda (22) i Larosa Duartea (75), a 40-godišnji Vozinha je u drugoj minuti sudačke nadoknade bravurozno obranio šut Abdullaha Al Hamdana, te tako odveo malu atlantsku otočku zemlju sa jedva 600.000 žitelja u povijest.

Foto: MARIA LYSAKER

U drugom dvoboju skupine Španjolska je pobijedila Urugvaj s 1-0 i tako pomogao Cabo Verdeu.