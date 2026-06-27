Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZELENORTSKI OTOCI

Ovo se nije dogodilo 20 godina! Debitanti izborili nokaut-fazu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo se nije dogodilo 20 godina! Debitanti izborili nokaut-fazu
8
Foto: Pawel Kopczynski

Zelenortska Republika je u svom debitantskom nastupu na mundijalu skupila tri remija i s tri boda prošla kao drugoplasirana. Za nagradu, Afrikanci u šesnaestini finala idu na svjetskog prvaka Argentinu

Admiral

Nogometaši Zelenortske Republike su kao drugoplasirani skupine H prošli u u nokaut fazu Svjetskog prvenstva odigravši u Houstonu bez golova, 0-0 sa Saudijskom Arabijom.  Po prvi put u 20 godina, jedan debitant na Svjetskom prvenstvu plasirao se u nokaut fazu.

Zelenortska Republika je u svom debitantskom nastupu na mundijalu skupila tri remija i s tri boda prošla kao drugoplasirana. Za nagradu, Afrikanci u šesnaestini finala idu na svjetskog prvaka Argentinu

FIFA World Cup 2026 - Group H - Cape Verde v Saudi Arabia
Foto: MARIA LYSAKER

Protiv Saudijske Arabije otočani su zasluženo ostali neporaženi u utakmici u kojoj su se istakli vremešni vratari. Golman Saudijske Arabije Mohammed Al Owais obranio je udarce Willyja Semeda (22) i Larosa Duartea (75), a 40-godišnji Vozinha je u drugoj minuti sudačke nadoknade bravurozno obranio šut Abdullaha Al Hamdana, te tako odveo malu atlantsku otočku zemlju sa jedva 600.000 žitelja u povijest.

FIFA World Cup 2026 - Group H - Cape Verde v Saudi Arabia
Foto: MARIA LYSAKER

U drugom dvoboju skupine Španjolska je pobijedila Urugvaj s 1-0 i tako pomogao Cabo Verdeu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, Real i Como dogovorili sve oko talenta...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, Real i Como dogovorili sve oko talenta...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi Dembelea i skriva lice svaki put kada je u javnosti...
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi Dembelea i skriva lice svaki put kada je u javnosti...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026