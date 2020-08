'Ovo što rade je kukavičluk. Pa oni se žele riješiti Messija...'

Ne mogu vjerovati da su Suareza otpisali preko telefona. To je potpuni nedostatak poštovanja prema čovjeku koji je puno dao Barceloni. Veliki klub se tako ne ponaša...

<p>Kada <strong>Joan Laporta </strong>nešto kaže, njegove riječi u <strong>Barceloni</strong> imaju na težini. Jedan od najuspješnijih predsjednika katalonskog kluba u povijesti već danima promatra i zgražava na ono što se događa u njegovom klubu.</p><p>Prvi put nakon dugo godina Blaugrana je sezonu završila bez trofeja, ali posebno je zabolio poraz od Bayerna od 8-2. To je donijelo brojne promjene u Barci koju čeka kompletan remont. Samuel Umtiti, Ivan Rakitić i Luis Suarez igrači su na koje novi trener Ronald Koeman više ne računa, a to im je priopćio na sramotan način. Raketa i Suarez su u klubu od 2014. godine, osvojili su brojne trofeje, odigrali toliko važnih utakmica i zadužili klub. A trener im preko mobitela javi da više ne računa na njih!? Pa gdje to ima?</p><p>Nažalost, nekada najmoćniji klub na svijetu danas je postao cirkus Colorado, a to više nema snage gledati ni Laporta koji je stvorio Barcu koja je dominirala u prošlom desetljeću.</p><p>Preuzeo ih je 2003. godine kada su se nalazili u tranzicijskoj fazi, doveo Pepa Guardiolu i s njim stvorio jednu od najmoćnijih momčadi u povijesti. Prije njega su osvajali dvaput četvrto i jednom šesto mjesto, a tijekom njegove ere su pospremili četiri titule La Lige, dvije Lige prvaka i jedan Kup. Čovjek itekako zna što govori.</p><p>- Ovo što oni rade je kukavičluk. Ne mogu vjerovati da su Suareza otpisali preko telefona. To je potpuni nedostatak poštovanja prema čovjeku koji je puno dao Barceloni. Veliki klub se tako ne ponaša i ovo nanosi veliku štetu ugledu Barcelone - kaže neutješni Laporta.</p><p>Više nitko nema povjerenje u aktualnog predsjednika Josepha Mariju Bartomeua koji je klub srozao na najniže grane. Za travanj sljedeće godine su zakazani izbori, a velika je vjerojatnost da Bartomeua više nećemo gledati na toj poziciji.</p><p>No najveći problem kluba je Leo Messi. Svi se nadaju u njegov ostanak, a on je izjavio da se više vidi u nekom klubu, nego u Barceloni. E to je stvorilo pomutnju na Camp Nou, a Laporta smatra da se Bartomeu namjerno želi riješiti Argentinca.</p><p>- Meni se čini da se oni žele riješiti Messija. Svi jako dobro znamo da su on i Suarez veliki prijatelji i ja ovo tumačim kao plan kako da otjeraju Argentinca što bi bila epska pogreška. Jadna je Barcelona u rukama ovako nesposobnih ljudi - poručio je on.</p><p>Teški su dani za katalonskog velikana. Koemana se preko mobitela rješava iskusnih igrača, Messi bi radije išao, a u Upravi kluba ne zna se tko pije, a tko plaća. Jedni na druge svaljuju krivicu, a situacija je i dalje ista. Makar, dolazak Koemana je donio barem zrno optimizma za očajne navijače Barce koji jedva čekaju da ova noćna mora više završi. </p>