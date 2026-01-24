Vanjski šut bio nam je fenomenalan protiv Islanda. Pristup je, također, bio pravi i onda kemija odradi svoje. Vječiti sam optimist i vjerujem da ćemo doći do borbe za medalju, kaže Krešo Ivanković, trener Nexea
RIJEČ STRUČNJAKA PLUS+
'Ovo su čari naše reprezentacije i rukometa. A ono što je Cindrić napravio, ne može svatko...'
Čitanje članka: 2 min
Natjerali smo čak i famoznog Rasmusa Boysena da promijeni mišljenje i pohvali Hrvatsku. Kvaliteta nije upitna, ali bile su do Islanda neke druge stvari upitne i razlog zašto kvaliteta nije došla do izražaja kao u petak. Kad je borba, volja, htijenje na razini, onda završi ovako kako je završilo s Islandom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku