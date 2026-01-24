Obavijesti

'Ovo su čari naše reprezentacije i rukometa. A ono što je Cindrić napravio, ne može svatko...'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vanjski šut bio nam je fenomenalan protiv Islanda. Pristup je, također, bio pravi i onda kemija odradi svoje. Vječiti sam optimist i vjerujem da ćemo doći do borbe za medalju, kaže Krešo Ivanković, trener Nexea

Natjerali smo čak i famoznog Rasmusa Boysena da promijeni mišljenje i pohvali Hrvatsku. Kvaliteta nije upitna, ali bile su do Islanda neke druge stvari upitne i razlog zašto kvaliteta nije došla do izražaja kao u petak. Kad je borba, volja, htijenje na razini, onda završi ovako kako je završilo s Islandom.

