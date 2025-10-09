ČEŠKA - HRVATSKA 0-0 Dalić je Livakoviću ukazao povjerenje iako ne brani u klubu. Na isti način izbornik je svojevremeno 'kupio' Ćaleta-Cara, Perišića... I dobio grupu lojalnih ratnika
Ovo su dvije stvari zbog kojih je Zlatko Dalić toliko uspješan...
Zlatko Dalić i u 100. utakmici na klupi hrvatske nogometne reprezentacije ostao je vjeran svojim postulatima. Još je jednom potvrdio da je pragmatika njegova doktrina. Najbolje će to oslikati nekoliko sljedećih rečenica.
