Ovo su najplaćeniji hrvatski sportaši: Gvardiol je potpisao ugovor života, ali nije na vrhu

Koliko zarađuju hrvatski nogometaši, košarkaši i rukometaši? Marcelo Brozović i dalje drži hrvatski financijski tron, ali Gvardiol i Zubac opasno prijete: plaće lete u nebo, a rukometaši su kilometrima iza
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U svijetu gdje se sportski ugovori mjere u desecima milijuna eura, vijest da je Joško Gvardiol potpisao novi, poboljšani ugovor s Manchester Cityjem do 2031. odjeknula je kao potvrda njegova elitnog statusa.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U svijetu gdje se sportski ugovori mjere u desecima milijuna eura, vijest da je Joško Gvardiol potpisao novi, poboljšani ugovor s Manchester Cityjem do 2031. odjeknula je kao potvrda njegova elitnog statusa. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U svijetu gdje se sportski ugovori mjere u desecima milijuna eura, vijest da je Joško Gvardiol potpisao novi, poboljšani ugovor s Manchester Cityjem do 2031. odjeknula je kao potvrda njegova elitnog statusa.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
No, dok je 24-godišnji branič osigurao svoju budućnost i popeo se na ljestvici zarada, vrh piramide hrvatskog sporta i dalje pripada drugoj ikoni "vatrenih", čiji je potpis prije tri godine u potpunosti promijenio financijsku kartu.
| Foto: Manchester City FC
Lista najplaćenijih ponovno potvrđuje apsolutnu dominaciju nogometa i NBA košarke, svjetova u kojima se vrte cifre nezamislive za gotovo sve ostale sportove.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Na vrhu, s golemom prednošću, i dalje stoji Marcelo Brozović (33). Njegov prelazak iz milanskog Intera u saudijski Al Nassr u ljeto 2023. godine lansirao ga je u financijsku orbitu. Prema podacima specijaliziranog portala Capology, Brozovićeva osnovna godišnja plaća iznosi oko 18 milijuna eura, no s uključenim bonusima taj se iznos penje na vrtoglava 24,2 milijuna eura.
| Foto: STRINGER/REUTERS
Da bismo stavili tu brojku u kontekst, Brozović sam zaradi više nego što iznose godišnji budžeti za plaće svih igrača Dinama, Hajduka i Rijeke zajedno. Njegov ugovor, koji je istekao 30. lipnja, nije samo financijski potez karijere, već i simbol tektonskih promjena koje je saudijski kapital unio u svjetski nogomet.
| Foto: STRINGER/REUTERS
Iako ga je odlazak na Bliski istok donekle maknuo s naslovnica europskih sportskih medija, financijski je postavio ljestvicu koju će teško itko od hrvatskih sportaša dosegnuti u skorije vrijeme.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
I dok je Brozović vladao iz Rijada, drugo mjesto na listi pripada sportašu s drugog kraja svijeta i iz drugog sportskog svemira. Košarkaš Ivica Zubac (29), bez velike medijske pompe, postao je jedan od financijski najmoćnijih Hrvata. Njegova godišnja zarada u NBA ligi za sezonu 2025/26. iznosila je oko 16,8 milijuna eura (18,1 milijun dolara).
| Foto: Klodian Lato/EUROKINISSI/PIXSELL
Iako je u veljači 2026. godine razmijenjen iz Los Angeles Clippersa u Indiana Pacerse, uvjeti njegovog trogodišnjeg ugovora vrijednog 58,6 milijuna dolara ostali su nepromijenjeni. Ono što je još impresivnije jest budućnost.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Analitičari predviđaju da bi njegov sljedeći ugovor mogao premašiti 100 milijuna dolara, čime bi postao prvi Hrvat u povijesti s takvim ugovorom i preuzeo Brozovićevu krunu.
| Foto: BORUT Å½IVULOVIÄ
Zubčev uspon dokaz je nevjerojatne platežne moći NBA lige, gdje čak i igrači koji nisu glavne zvijezde zarađuju iznose koji su u europskim okvirima rezervirani samo za nogometnu superelitu.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Najsvježija velika priča na ovoj listi je ona Joška Gvardiola. Manchester City je, odbivši interes Real Madrida, vezao hrvatskog braniča novim ugovorom do ljeta 2031.
| Foto: Manchester City FC
Kako navode brojni izvori, uključujući i najpoznatijeg nogometnog insidera Fabrizija Romana, Gvardiola čeka i osjetno veća plaća.
| Foto: Mike Segar
Prema neslužbenim informacijama, njegova bi nova godišnja primanja trebala skočiti na otprilike 15 milijuna eura, čime se učvrstio na trećem mjestu ove liste.
| Foto: GARY OAKLEY
Time je City poslao jasnu poruku da 24-godišnjaka, koji se uspješno oporavio od loma tibije, vidi kao ključnog čovjeka obrane za sljedeće desetljeće.
| Foto: Jeenah Moon
Odmah iza njega je njegov suigrač iz kluba i reprezentacije, Mateo Kovačić (32). S godišnjom plaćom od otprilike 9,2 milijuna eura, Kovačić je primjer tihog, ali konstantnog uspjeha.
| Foto: EDUARDO LIMA
Iskusni veznjak, koji je u karijeri osvajao Ligu prvaka i s Realom i s Chelseajem te Premier ligu sa Cityjem, u 33. godini i dalje drži ugovor koji je san za veliku većinu nogometaša. Ovo mu je ujedno i posljednja sezona prije njegova isteka.
| Foto: VINCE MIGNOTT
Zajedno, Gvardiol i Kovačić koštaju Manchester City više od 24 milijuna eura godišnje samo na ime plaća, što najbolje govori o statusu koji Hrvati uživaju u jednom od najbogatijih klubova svijeta.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Iako više nije na samom vrhu kao nekad, Luka Modrić i u 41. godini života ostaje u financijskoj eliti. Njegov prelazak u AC Milan bio je prije svega sportska, a ne financijska odluka.
| Foto: IMAGO/ulmer, AC Milan
U Milanu zarađuje oko 6,5 milijuna eura godišnje, što je osjetan pad u odnosu na više od 20 milijuna eura koliko je primao na vrhuncu u Real Madridu.
| Foto: Benoit Tessier
Ipak, njegova ukupna karijerna zarada samo od klupskih ugovora procjenjuje se na više od 200 milijuna eura, ne računajući sponzorske ugovore s brendovima poput Nikea i Hublota.
| Foto: Thomas Mukoya
Odmah iza njega su i drugi članovi elite: NBA veteran Dario Šarić (32) u Denver Nuggetsima zarađivao je oko pet milijuna eura.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Mario Pašalić (31), ključni igrač Atalante, osigurao je dugoročnu stabilnost ugovorom vrijednim 3,7 milijuna eura godišnje.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Kako bi se stekao pravi dojam o financijskoj moći nogometa i NBA lige, dovoljno je pogledati primanja u trećem najpopularnijem momčadskom sportu u Hrvatskoj. Rukomet, unatoč velikim reprezentativnim uspjesima, financijski je u potpuno drugoj kategoriji.
| Foto: /PIXSELL
Najplaćeniji hrvatski rukometaš, legendarni kapetan Domagoj Duvnjak (38), u njemačkom Kielu zarađuje između 700.000 i 800.000 eura bruto godišnje.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Njegov kolega iz reprezentacije, Luka Cindrić (33), ima primanja od oko 500.000 do 600.000 eura. To znači da Marcelo Brozović u samo desetak dana zaradi više nego naš najplaćeniji rukometaš u cijeloj godini.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
To je realnost koja najbolje ilustrira dva potpuno odvojena sportska svijeta. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Filip Kos/PIXSELL