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Ovo su najplaćeniji hrvatski sportaši: Gvardiol je potpisao ugovor života, ali nije na vrhu

Koliko zarađuju hrvatski nogometaši, košarkaši i rukometaši? Marcelo Brozović i dalje drži hrvatski financijski tron, ali Gvardiol i Zubac opasno prijete: plaće lete u nebo, a rukometaši su kilometrima iza
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U svijetu gdje se sportski ugovori mjere u desecima milijuna eura, vijest da je Joško Gvardiol potpisao novi, poboljšani ugovor s Manchester Cityjem do 2031. odjeknula je kao potvrda njegova elitnog statusa. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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U svijetu gdje se sportski ugovori mjere u desecima milijuna eura, vijest da je Joško Gvardiol potpisao novi, poboljšani ugovor s Manchester Cityjem do 2031. odjeknula je kao potvrda njegova elitnog statusa. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 1

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