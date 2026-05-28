Ovo su najplaćeniji izbornici na SP-u! Dalić ispod mnogih, bivši trener Dinama ima masnu plaću

Portal Finance Football u ožujku je ekskluzivno otkrio plaće izbornika reprezentacija koje nastupaju na Svjetskom prvenstvu 2026. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić prema njihovim informacijama nije ni u top 20, a na vrhu je Carlo Ancelotti, izbornik Brazila
24. Steve Clarke (Škotska)
Na klupi je od svibnja 2019. godine, a godišnje zarađuje oko 530.000 eura.
23. Rudi Garcia (Belgija)
Naslijedio je Roberta Martineza na klupi Belgije 2025. godine, a zarađuje 700.000 eura godišnje.
22. Ståle Solbakken (Norveška)
Odveo je Norvežane na SP nakon 28 godina čekanja, a godišnje zarađuje oko 845.000 eura.
21. Hajime Moriyasu (Japan)
Hrvatima poznato lice, jer je vodio Japan i na SP-u 2022. godine, kada su ih "vatreni" izbacili nakon dramatičnog raspucavanja jedanaesteraca. Zarađuje milijun eura godišnje.
20. Zlatko Dalić (Hrvatska)
Na adresu hrvatskog izbornika sletjelo je nekoliko unosnih ponuda koje bi ga lansirale prema vrhu ove liste, ali je svaki put imao isti odgovor. HNS ga navodno plaća 1,5 milijuna eura godišnje.
19. Ralf Rangnick (Austrija)
Vodio je Austrijance na Euru u Njemačkoj gdje su pod njegovim vodstvom pokazali sjajno lice. Prema Finance Footballu, zarađuje koliko i Dalić, dakle 1,5 milijuna eura.
18. Murat Yakin (Švicarska)
Izbornik Švicarske i "modni mačak" SP-a zarađuje 1,6 milijuna eura godišnje.
17. Luis de la Fuente (Španjolska)
Naslijedio je Luisa Enriquea na klupi "furije" i odmah ju odveo do trećeg europskog naslova. Za godinu dana rada zaradi dva milijuna eura.
16. Sebastian Beccacece (Ekvador)
Izbornik Ekvadora na plaći je od dva milijuna eura godišnje.
15. Néstor Lorenzo (Kolumbija)
Još jedan izbornik južnoameričke reprezentacije s plaćom od dva milijuna eura.
14. Lionel Scaloni (Argentina)
Osvojio je naslov svjetskog prvaka s "gaučosima" u Katru 2022. godine, a zarađuje 2,3 milijuna eura.
13. Julen Lopetegui (Katar)
Bivši trener Real Madrida koji se skrasio u Katru. Tamo zarađuje 2,5 milijuna eura godišnje.
12.Gustavo Alfaro (Paragvaj)
Zarađuje 2,5 milijuna eura godišnje.
11. Javier Aguirre (Meksiko)
Također zarađuje 2,5 milijuna eura.
10. Jesse Marsch (Kanada)
Kanadski izbornik stigao je na klupu 2024. godine, tako da se nije suočio s Hrvatskom u Katru. Zarađuje 2,5 milijuna eura.
9.Marcelo Bielsa (Urugvaj)
Najavio je odlazak s klupe nakon Svjetskog prvenstva, zarađuje tri milijuna eura.
8. Ronald Koeman (Nizozemska)
Iskusni Nizozemac vodio je reprezentaciju na Euru u Njemačkoj, a zarađuje tri milijuna eura godišnje.
7. Didier Deschamps (Francuska)
Jedan od najdugovječnijih izbornika, ako ne i najdugovječniji na SP-u. Na klupi je od 2012. godine, a najavio je odlazak nakon ovog SP-a. S Francuskom je osvojio svjetsko zlato i srebro, a zarađuje 3,8 milijuna eura.
6. Fabio Cannavaro (Uzbekistan)
Bivši trener Dinama prihvatio je izborničku fotelju nakon odlaska iz Zagreba. Zarađuje četiri milijuna eura.
5. Roberto Martinez (Portugal)
Bivši izbornik Belgije i veliki Dalićev prijatelj. Sad je u Portugalu, koji ga plaća četiri milijuna eura.
4. Thomas Tuchel (Engleska)
Naslijedio je Southgatea na klupi, a ovo će mu biti prvo veliko natjecanje s Engleskom. Zarađuje 5,8 milijuna eura.
3. Mauricio pochettino (SAD)
Prihvatio je ogroman novac kako bi postao izbornik SAD-a nakon mandata u Chelseaju. Zarađuje čak šest milijuna eura.
2. Julian Nagelsmann (Njemačka)
Nakon odlaska iz Bayerna, preuzeo je Njemačku, gdje zarađuje solidnih sedam milijuna eura.
1. Carlo Ancelotti (Brazil)
"Selecao" je godinama sanjao o njegovom dolasku, a on je postao realnost 2025. godine. Talijanski strateg napustio je Real Madrid, a u Južnoj Americi je na ogromnoj plaći od 10 milijuna eura godišnje!
