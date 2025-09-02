Ovo su najskuplji transferi Hrvata ovog ljeta: Devetorica 'vatrenih' promijenila klub

Hrvatski nogometaši i ovoga su ljeta bili 'in'. Franjo Ivanović (21) naplatio je sjajne igre u belgijskom Unionu transferom u Benficu za 22,8 milijuna eura plus bonusi. Postao je najskuplji Hrvat ovoga ljeta, ali i najveći izlazni transfer u povijesti Uniona. Prestigao je Victora Bonifacea, koji je u sezoni 2023./2024. otišao u Bayer Leverkusen za 22,6 milijuna eura.

Martin Baturina (22) i Petar Sučić (21) otišli su u Como, odnosno Inter i u Dinamovu blagajnu donijeli ukupno 32 milijuna eura. U top 5 najskupljih Hrvata ovoga ljeta ugurali su se igrači koji su prošle sezone nosili dres belgijskog Westerloa.

Luka Vušković (18) još 2023. napustio je Hajduk i potpisao za Tottenham, ali transfer je knjižen tek ovoga ljeta jer je mladi stoper bio maloljetan. U međuvremenu je popularni Vuška odradio posudbe u Poljskoj i Belgiji, a na kaljenje je otišao i ovu sezonu, u HSV.

Matija Frigan (22) za devet milijuna otišao je u talijanskog prvoligaša Parmu, odigrao jednu utakmicu u Kupu, pa potrgao križni ligament koljena.

Igor Matanović (22) postao je osmi najskuplji igrač u povijesti Freiburga. U tog je njemačkog prvoligaša prešao za 6,7 milijuna eura. Ako se ostvare bonusi vezani za nastupe i golove, Matanović bi mogao postati i najskuplji nogometaš tog kluba. Rekorder je trenutačno Ritsu Doan, koji je svojevremeno došao iz PSV-a za 10,4 milijuna.

Top 10 zatvaraju Dominik Kotarski (25) i Martin Erlić (27) koji su otišli u Dansku, te Dominik Prpić (21) i Dion Beljo (23), koji su otišli u Porto, odnosno Dinamo.

Čak je devet “vatrenih” s aktualnog popisa Zlatka Dalića promijenilo klubove. Osim spomenutih Ivanovića, Baturine, Sučića, Kotarskog i Erlića, nove klubove imaju Dominik Livaković (Girona, posudba), Ivica Ivušić (Hajduk), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad, posudba) i Borna Sosa (Crystal Palace).

Top 10 transfera Hrvata ovoga ljeta

1. Franjo Ivanović (Benfica) - 22,8 mil. €

2. Martin Baturina (Como) - 18 mil. €

3. Petar Sučić (Inter) - 14 mil. €

4. Luka Vušković (Tottenham) - 11 mil. €

5. Matija Frigan (Parma) - 9 mil. €

6. Igor Matanović (Freiburg) - 6,7 mil. €

7. Dominik Kotarski (Kopenhagen) - 5 mil. €

8. Martin Erlić (Midtjylland) - 5 mil. €

9. Dominik Prpić (Porto) - 4,5 mil. €

10. Dion Beljo (Dinamo) - 4 mil. €