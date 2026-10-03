Ovo su najteži porazi 'vatrenih': Od Bilića do Dalića i opet Bilića, Englezi nas ponizili i treći put

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je veličanstvene uspjehe na svjetskim prvenstvima, ali pamti i nekoliko vrlo teških udaraca na terenu, ovu subotu pretrpjela je novi najteži poraz. Dosad se najveća katastrofa dogodila se u Elcheu kada je Španjolska deklasirala momčad rezultatom 6-0, što je nadmašilo raniji bolni poraz od Engleske na Wembleyju, a sad ju je prestigla rujevička katastrofa, 7-0 protiv Engleske, najteži poraz u povijesti reprezentacije.

Šest golova u mreži hrvatske momčadi

Do ove subote najteži poraz u povijesti hrvatske reprezentacije dogodio se 11. rujna 2018. u Elcheu. Španjolska je u sklopu Lige nacija pomela momčad Zlatka Dalića čak 6-0. Zanimljivo je da se taj debakl dogodio svega dva mjeseca nakon što je Hrvatska ostvarila najveći uspjeh i osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Golove za španjolsku reprezentaciju postigli su Saúl Ñíguez, Marco Asensio, Rodrigo, Sergio Ramos i Isco, a jedan gol upisan je kao autogol golmana Lovre Kalinića. Španjolci su tada iskoristili potpuni raspad sustava u hrvatskoj igri koji je uslijedio nakon solidnih prvih 20 minuta.

Englezi su nam triput nanijeli težak udarac

Prije potopa u Španjolskoj, najteži poraz "vatreni" su doživjeli od Engleske. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici, Englezi su 9. rujna 2009. na Wembleyju pobijedili 5-1. Izabranike Slavena Bilića tada su uništili dvostruki strijelci Frank Lampard i Steven Gerrard te Wayne Rooney, dok je utješni gol za Hrvatsku zabio Eduardo.

Isti suparnik slavio je i godinu dana ranije na zagrebačkom Maksimiru rezultatom 4-1. U toj utakmici briljirao je Theo Walcott s tri gola, a u strijelce se upisao i Rooney. Jedini pogodak za domaćine tada je postigao Mario Mandžukić.

To je bilo i jedini put da je Hrvatska primila četiri gola kod kuće, a utakmica protiv Engleske u drugom mandatu Lige nacija na Rujevici ponudila novu neviđenu šamarčinu, 7-0 u Ligi nacija, uz dva gola Harryja Kanea i Bukaya Sake, i jedan Judea Bellinghama, Anthonyja Gordona i Morgana Rogersa, pred 6300 očajne djece.

Porazi od Argentine, Portugala i Slovačke

Hrvatska je kroz povijest imala još nekoliko poraza s tri ili više golova razlike. Jedan od najstarijih dogodio se u travnju 1994. godine kada je Slovačka u prijateljskoj utakmici u Bratislavi pobijedila 4-1. Dva gola zabio je Peter Dubovsky, a za momčad Miroslava Blaževića jedini strijelac bio je Joško Popović.

Rezultat 3-0 ponovio se više puta na velikim natjecanjima i prijateljskim ogledima. Istim rezultatom Portugalci su slavili na Europskom prvenstvu 1996. godine, iako je Hrvatska tada već imala osiguran prolazak skupine pa je nastupila u kombiniranom sastavu. Tim su rezultatom u prijateljskim susretima od Hrvatske bili bolji i Francuzi, Nizozemci te Estonci.

Nedavno su se dogodila još dva vrlo slična poraza na velikim turnirima. U polufinalu Svjetskog prvenstva u Katru bolja je bila Argentina predvođena Lionelom Messijem i dvostrukim strijelcem Julianom Alvarezom koja je slavila 3-0. Također, na otvaranju Europskog prvenstva u Njemačkoj 2024. godine, Španjolci su još jednom svladali hrvatsku momčad identičnim rezultatom.

*uz korištenje AI-ja