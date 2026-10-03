Obavijesti

Sport

Komentari 5
HRVATSKE KATASTROFE

Ovo su najteži porazi 'vatrenih': Od Bilića do Dalića i opet Bilića, Englezi nas ponizili i treći put

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ovo su najteži porazi 'vatrenih': Od Bilića do Dalića i opet Bilića, Englezi nas ponizili i treći put
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Englezi su Rujevicu pretvorili u horor: 7-0 je najteži poraz Hrvatske u povijesti, a stari debakl protiv Španjolske pao je u zaborav

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je veličanstvene uspjehe na svjetskim prvenstvima, ali pamti i nekoliko vrlo teških udaraca na terenu, ovu subotu pretrpjela je novi najteži poraz. Dosad se najveća katastrofa dogodila se u Elcheu kada je Španjolska deklasirala momčad rezultatom 6-0, što je nadmašilo raniji bolni poraz od Engleske na Wembleyju, a sad ju je prestigla rujevička katastrofa, 7-0 protiv Engleske, najteži poraz u povijesti reprezentacije.

Može li Bilić i dalje voditi "vatrene"?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Šest golova u mreži hrvatske momčadi

Do ove subote najteži poraz u povijesti hrvatske reprezentacije dogodio se 11. rujna 2018. u Elcheu. Španjolska je u sklopu Lige nacija pomela momčad Zlatka Dalića čak 6-0. Zanimljivo je da se taj debakl dogodio svega dva mjeseca nakon što je Hrvatska ostvarila najveći uspjeh i osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Golove za španjolsku reprezentaciju postigli su Saúl Ñíguez, Marco Asensio, Rodrigo, Sergio Ramos i Isco, a jedan gol upisan je kao autogol golmana Lovre Kalinića. Španjolci su tada iskoristili potpuni raspad sustava u hrvatskoj igri koji je uslijedio nakon solidnih prvih 20 minuta.

Englezi su nam triput nanijeli težak udarac

Prije potopa u Španjolskoj, najteži poraz "vatreni" su doživjeli od Engleske. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici, Englezi su 9. rujna 2009. na Wembleyju pobijedili 5-1. Izabranike Slavena Bilića tada su uništili dvostruki strijelci Frank Lampard i Steven Gerrard te Wayne Rooney, dok je utješni gol za Hrvatsku zabio Eduardo.

Isti suparnik slavio je i godinu dana ranije na zagrebačkom Maksimiru rezultatom 4-1. U toj utakmici briljirao je Theo Walcott s tri gola, a u strijelce se upisao i Rooney. Jedini pogodak za domaćine tada je postigao Mario Mandžukić.

To je bilo i jedini put da je Hrvatska primila četiri gola kod kuće, a utakmica protiv Engleske u drugom mandatu Lige nacija na Rujevici ponudila novu neviđenu šamarčinu, 7-0 u Ligi nacija, uz dva gola Harryja Kanea i Bukaya Sake, i jedan Judea Bellinghama, Anthonyja Gordona i Morgana Rogersa, pred 6300 očajne djece.

Porazi od Argentine, Portugala i Slovačke

Hrvatska je kroz povijest imala još nekoliko poraza s tri ili više golova razlike. Jedan od najstarijih dogodio se u travnju 1994. godine kada je Slovačka u prijateljskoj utakmici u Bratislavi pobijedila 4-1. Dva gola zabio je Peter Dubovsky, a za momčad Miroslava Blaževića jedini strijelac bio je Joško Popović.

Rezultat 3-0 ponovio se više puta na velikim natjecanjima i prijateljskim ogledima. Istim rezultatom Portugalci su slavili na Europskom prvenstvu 1996. godine, iako je Hrvatska tada već imala osiguran prolazak skupine pa je nastupila u kombiniranom sastavu. Tim su rezultatom u prijateljskim susretima od Hrvatske bili bolji i Francuzi, Nizozemci te Estonci.

Nedavno su se dogodila još dva vrlo slična poraza na velikim turnirima. U polufinalu Svjetskog prvenstva u Katru bolja je bila Argentina predvođena Lionelom Messijem i dvostrukim strijelcem Julianom Alvarezom koja je slavila 3-0. Također, na otvaranju Europskog prvenstva u Njemačkoj 2024. godine, Španjolci su još jednom svladali hrvatsku momčad identičnim rezultatom.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...
VELIKA LJUBAV

FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Zajedno su bili u Manchesteru, Rimu, Milanu, a sada i na njemačkom sjeveru. Edin se protiv Švedske oprostio od reprezentativnog dresa
Hrvatska - Engleska 0-7: Englezi rastavili na proste faktore nikad lošije i sramotne 'vatrene'
STRAVA NA RUJEVICI

Hrvatska - Engleska 0-7: Englezi rastavili na proste faktore nikad lošije i sramotne 'vatrene'

Hrvatska je na Rujevici pred 6000 klinaca iz cijele lijepe naše ugostila Englesku. 'Vatreni' su odigrali najlošiju utakmicu u povijesti
FOTO Edin Džeko je na Pelješcu stvorio poslovno carstvo. Svako ljeto vraća se na jug Hrvatske
OBOŽAVA HRVATSKU

FOTO Edin Džeko je na Pelješcu stvorio poslovno carstvo. Svako ljeto vraća se na jug Hrvatske

Edin Džeko je sa suprugom Amrom ljetovao u jednom resortu u Orebiću na Pelješcu. Njegova ljubav prema jugu Hrvatske nije novost, tamo posjeduje i vilu i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026