Ovo su naslovnice španjolskih medija nakon debakla Reala...
Real Madrid je na šokantan način ispao iz Kupa kralja. Izbacio ga je drugoligaš Albacete golom na isteku sudačke nadoknade. Španjolski mediji ne štede trenera Alvara Arbelou i momčad Reala kritika nakon utakmice, a debakl Madriđana ispratili su i strani mediji.
Najčitaniji list u Španjolskoj Marca napisala je preko cijele stranice "TOTALNI DEBAKL" uz fotografiju očajnog Arbeloe, a sa strane piše:
"Herojski Albacate izborio je četvrtfinale kupa preko katastrofalnog Reala. Arbeloa je krenuo potpunim kolapsom. Real je u tri dana ostao bez dva trofeja".
As je također u naslovnici bio vrlo kritičan prema Realu, na središte tiskanog izdanja napisali su: "Sve je isto kao i prije... ili čak i gore". Istaknuo je madridski dnevnik i da je Arbeloa značajno izrotirao početni sastav, ali i pohvalio Albacete.
Katalonski Sport donosi naslovnicu "Sramota nad sramotama" uz fotografiju Viniciusa Juniora koji širi ruke prema treneru Arbeloi koji gleda u stranu.
El Mundo Deportivo je jasan u naslovu: "Van", piše na naslovnici tiskanog izdanja, a sa strane su istaknuli kako je ovo bio debi novog trenera.
L'Esportiu ima naslovnicu "Ni Superkup ni Kup", aludirajući na nedavni poraz Reala od Barcelone u finalu Superkupa Španjolske.
Iduću utakmicu Real Madrid igra protiv Levantea u subotu na domaćem terenu, a za očekivati je da će navijači dočekati momčad gromoglasnim zvižducima.
