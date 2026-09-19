Ovo su ocjene igrača Dinama i Hajduka u EA Sports FC 27! Beljo na vrhu, iznenadili Oršić i Livaja

U petak je izašla najpopularnija nogometna simulacija na svijetu, EA Sports FC 27, iako je trenutačno dostupna samo onima koji su prednaručili Ultimate ili Ultimate Plus izdanje. Svi ostali morat će pričekati službeni globalni izlazak standardne verzije koji je zakazan za 25. rujna.

Ipak, mnogi su već zaigrali novu igru, a ubrzo su iscurile i ocjene igrača Dinama i Hajduka, koji su i ove godine jedini licencirani hrvatski klubovi u igri. Najbolje ocijenjeni igrač HNL-a prema EA-ju je napadač Dinama Dion Drena Beljo. Na poljudskoj strani prednjači kapetan Hajduka Marko Livaja s ocjenom 77.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Posebno je zanimljivo što Livaja, koji je u stvarnosti uglavnom pričuva Micheleu Šegi, u igri ima znatno veću ocjenu od svoje konkurencije u napadu. Šego je od EA Sportsa dobio ocjenu 73, što je svejedno dovoljno za status drugog najbolje ocijenjenog hajdukovca. Ukupno osam igrača splitskog kluba ima ocjenu 70 ili više.

Dinamo s druge strane ima čak 13 nogometaša s ocjenom 70 ili višom, od čega trojicu s ocjenom 75 i više. Uz Belju, to su Mislav Oršić i Scott McKenna, koji dijele status drugog najboljeg dinamovca u igri.

Ocjene svih igrača Hajduka

Marko Livaja – 77

Michele Šego – 73

Leander Dendoncker – 72

Šimun Hrgović – 71

Dario Marešić – 71

Ivica Ivušić – 70

Dennis Hadžikadunić – 70

Carlos Martín – 70

Adrion Pajaziti – 69

Dario Melnjak – 69

Khalil Fayad – 69

Fran Karačić – 68

Abdoulie Sanyang – 68

Dalisson – 68

Marin Šotiček – 67

Mihael Žaper – 66

Alberto del Moral – 66

Dante Stipica – 66

Alec Van Hoorenbeeck – 66

Toni Silić – 66

Ron Raçi – 66

Mathieu Acapandié – 65

Roko Brajković – 63

Adam Huram – 60

Luka Hodak – 60

Marino Skelin – 60

Etnik Brruti – 58

Davyd Fesyuk – 54

Roko Gabrić – 52

Anđelo Šutalo – 50

Illia Kutia – 48

Ocjene svih igrača Dinama