Ovo su svi Modrićevi trofeji...

Pored svih zvijezda u kraljevskoj svlačionici jedna je najsjajnija. Tijekom posljednjih desetak godina ustvari je malo igrača koji su bili bolji od Luke Modrića (38).

Pokretanje videa... 00:41 VIDEO Modrić se potpisao na transparent 'imalo bi smisla': Vratio se i ispao pravi gospodin | Video: 24sata Video

U svlačionici koja je vrvjela izvanserijskim igračima svjetske klase i u koju dolaze nove zvijezde, tek rijetki ostaju toliko vremena. Nema više Marcela, Casemira, Cristiana Ronalda, za saudijskim milijunima otišao je i Karim Benzema. Samo je hrvatski kapetan i dalje tu. Dijamant koji sjaji i s 38 godina i piše povijest Reala.

Modrić je u subotu još dodatno proširio svoje ime u povijesnim knjigama Reala. S 38 godina i 238 dana postao je najstariji igrač kraljevskog kluba u povijesti La Lige, a nešto kasnije je madridski klub osigurao naslov prvaka, a Luka postao najtrofejniji igrač u povijesti Reala! Zajedno s Benzemom, Marcelom i Nachom ima 25 trofeja, a obzirom da je španjolski velikan u polufinalu Lige prvaka, već ove sezone on i Nacho mogu se odvojiti na vrhu.

Foto: marca

Modrić se kalio u dresu Zrinjskog i zaprešićkog Intera, stasao u majstora u Dinamu, a u Tottenhamu napravio iskorak. U Realu je postao legenda. Igrao je za pet klubova u karijeri, no u samo dva je osvajao trofeje, njih ukupno 31! Samo dva trofeja više ima veliki Cristiano Ronaldo. Najtrofejniji igrači u povijesti nogometa su Lionel Messi i Daniel Alves koji su osvojili čak 43.

LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona | Foto: Susana Vera

Najveća želja mu je osvojiti trofej s Hrvatskom, ali nažalost, do sada to nije uspio. Posljednja prilika bit će mu Europsko prvenstvo u Njemačkoj gdje se nada ispuniti svoj najveći san. Taj trofej dobio bi posebno mjesto u vitrinama pored brojnih 'uhatih' trofeja'. Ako se to i ne dogodi, uvijek će imati uspomenu na Rusiju i Katar. Kada ga uhvati nostalgija, može pogledati svjetsko srebro i broncu koje ponosno sjaje, kao i srebro iz Lige nacija. Tu je bio najbliže trofeju, Španjolci su nas pobijedili na penale.

Moskva: Luka Modrić najbolji igrač Svjetskog prvenstva, Mbappe najbolji mladi igrač | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I u Tottenhamu se zamalo domogao trofeja, ali je izgubio 2009. godine od Manchester Uniteda u finalu Liga kupa. Bilo mu je to jedino finale sa Spursima, dok je s Interom Zaprešićem u sezoni 2004/2005 osvojio drugo mjesto u hrvatskom prvenstvu iza Hajduka. Doduše, Luka je otišao na polusezoni, a mnogi smatraju da je to odlučilo prvaka.

I vjerujemo kako neće stati na ovoj brojci. Smiješi mu se novi 'uhati trofej', čak šesti u karijeri, a obzirom kako pazi na svoje tijelo i da i dalje igra briljantno, pred njim su još barem dvije sezone. A to znači još prilika da obogati svoje vitrine, samo je pitanje u čijem dresu. Reala, Dinama, nekog saudijskog kluba... Odlučuje samo on.

Svi Modrićevi trofeji

Real Madrid: 5x Liga prvaka, 5x španjolski superkup, 5x Svjetsko klupsko prvenstvo, 4x La Liga, 4x europski superkup, 2x španjolski kup

Dinamo: 3x HNL, 2x hrvatski kup, 1x hrvatski superkup