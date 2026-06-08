ELVIS SCORIA ZA 24SATA PLUS+

Ovo su 'vatreni' koji bi mogli imati važnu ulogu na SP-u: 'Napadači? Ne bojim se za njih'

Piše Zdravko Barišić,

Dalić je napravio top posao kroz ovaj period, moraju se poštovati njegove ideje. To što je on izvukao s Hrvatskom je znanstvena fantastika. Dvojica igrača koja su meni zanimljiva, i koja su mogla pomoći, su Josip Mišić i Mislav Oršić, kaže Scoria