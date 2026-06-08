Ovo su 'vatreni' koji bi mogli imati važnu ulogu na SP-u: 'Napadači? Ne bojim se za njih'
Dalić je napravio top posao kroz ovaj period, moraju se poštovati njegove ideje. To što je on izvukao s Hrvatskom je znanstvena fantastika. Dvojica igrača koja su meni zanimljiva, i koja su mogla pomoći, su Josip Mišić i Mislav Oršić, kaže Scoria
Hrvatska i treći put pod izbornikom Zlatkom Dalićem pobjednički odlazi na Svjetsko prvenstvo. Senegal, Saudijska Arabija, a sad i Slovenija (2-1). Prethodna dva puta okitili smo se medaljom, a hoće li nam i SAD, nakon Rusije i Katra, biti slavodobitan, pokazat će sljedećih 40-ak dana...