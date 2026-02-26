Obavijesti

ODLIČNA ZARADA

Ovoliko je Rijeka ove sezone zaradila u Konferencijskoj ligi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Rijeka: VIP loža na susretu Rijeke i Belupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U slučaju prolaska u četvrtfinale, Rijeka će zaraditi dodatnih 1,3 milijuna eura. Prolaz u polufinale donosi 2,5 milijuna eura, a finale četiri milijuna eura

Nogometaši Rijeke izborili su osminu finala Konferencijske lige. Nakon pobjede od 1-0 na Cipru, hrvatski je prvak potvrdio prolaz pobjedom u preokretu od 3-1 pred 6965 gledatelja na Rujevici. Toni Fruk bio je dvostruki strijelac i time vratio Rijeku na pravi kurs, a Adu-Adjei je riješio pitanje prolaza nakon što je Muamer Tanković iznenadio domaćina u 13. minuti.

Rijeka će po prvi put od 1980. od Kupa pobjednika kupova igrati europsko natjecanje u ožujku, a hrvatski predstavnik dobro je i zaradio zahvaljujući ovosezonskom uspjehu u Konferencijskoj ligi. Za pobjedu protiv Omonije na Rujevici Rijeka je zaradila dodatnih 800.000 eura.

To znači kako su se Riječani digli na cifru zarađenih 6,76 milijuna eura od nagrada Uefe u ovoj sezoni. Podsjetimo, Rijeka je samim plasmanom u ligašku fazu zaradila 4,075 milijuna eura, a prolaskom u doigravanje zaradila je još 1,3 milijuna eura. 

U slučaju prolaska u četvrtfinale, Rijeka će zaraditi dodatnih 1,3 milijuna eura. Prolaz u polufinale donosi 2,5 milijuna eura, a finale četiri milijuna eura. Prvaku Konferencijske lige pripast će i dodatnih sedam milijuna eura.

