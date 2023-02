Kako je Ćiro u Iranu oženio svog prevoditelja za 124 zlatnika: 'Spojili su nas Ćiro i čokolino'

Gospodin Ćiro Blažević dao mi je novac, puno me naučio, ali neprocjenjivo je bogatstvo koje mi je podario, a to je moja obitelj jer on me oženio, pažljivo nam je prije gotovo punih deset godina počeo priču Reza Chalangare (57), svojevremeno prevoditelj Cice Kranjčara u iranskom Sepahanu.