Özil se oprostio od Njemačke: 'Moje porijeklo im je bitnije...'

Mesut Özil se oprostio od njemačke nogometne reprezentacije!

Nijemci su u Rusiji trebali braniti naslov prvaka, ali su doživjeli pravi debakl i ispali su već u skupini natjecanja.

Mnogi su neuspjeh reprezentacije pripisali i nesuglasicama između Saveza i igrača turskog porijekla (Özil i Gündogan) koje su se pojavile nakon sastanka, a potom i zajedničke fotografije s turskim predsjednikom Recepom Erdoganom. Nakon što je fotografija izašla u javnost, Njemački nogometni savez je javno kritizirao igrače.

U nedjelju je veznjak Arsenala najprije objavio da njegov sastanak s turskim predsjednikom nije imao nikakve veze s politikom, da se dogodio na jednom humanitarnom događaju i da su, kao i puno puta do tada, razgovarali samo o nogometu.

- Poput mnogih ljudi korijeni mojih predaka su iz više različitih zemalja. I dok sam odrastao u Njemačkoj, moja obitelj ima korijene u Turskoj. Ja imam dva srca, jedno njemačko i jedno tursko. U svibnju sam se sastao s predsjednikom Erdoganom u Londonu, tijekom dobrotvornog i edukacijskog eventa...Svjestan sam da je fotografija uzrokovala veliku reakciju njemačkih medija i dok su me neki optuživali da sam lažljiv i prijetvoran, naša fotografija nije imala nikakvih političkih intencija. Majka mi nikad nije dovolila da izgubim kontakt sa svojim korijenima, nasljeđem i obiteljskom tradicijom.

