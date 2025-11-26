Obavijesti

GLAVOBOLJE ZA SIGURDSSONA

Ozlijedio se ključni igrač RK Zagreba. Propušta i Euro?

Piše Zdravko Barišić,
Susret 8. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Magdeburga | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Klarica je ozlijedio ligament stopala i očekuje se kako će pauzirati oko šest tjedana, a to znači utrku s vremenom što se tiče nastupa za Hrvatsku na Europskom prvenstvu

Čelnici RK Zagreba nedavno su najavili kako će klub kroz nekoliko godina igrati Final Four Lige prvaka, no nakon očajnog ulaska u sezonu s osam poraza, takvo što zvuči kao znanstvena fantastika. Andrija Nikolić podnio je ostavku nakon poraza od Magdeburga, a naslijedio ga je iskusni Nenad Šoštarić koji će pokušati prodrmati devastiranu momčad.

Zagrebaše u četvrtak od 18.45 čeka gostovanje kod Pick Szegeda, a uoči polaska za Mađarsku doznali su groznu vijest. Najbolji igrač Luka Lovre Klarica ozlijedio je ligament stopala, gotovo sigurno više neće nastupiti za Zagreb do kraja godine, a upitan je i njegov nastup na Europskom prvenstvu!

Čeka se konačna dijagnoza, no prognoze su da van stroja biti oko šest tjedana. Naravno, trebat će mu još neko vrijeme da stekne fizičku spremu i vrati se u formu pa je upravo zbog toga upitno hoće li izbornik Dagur Sigurdsson moći računati na njega. Klarica je posljednjih godina nezamjenjiv u reprezentaciji, nominalno je treći izbor na poziciji desnog vanjskog iza kapetana Ivana Martinovića i Matea Maraša, no više puta je pokazao da može biti presudan faktor iz drugog plana. 

Nedostajao bi hrvatskoj reprezentaciji, a koliko će teško biti Zagrebu bez njega, ne treba niti napominjati. Do kraja godine čekaju ih još dva dvoboja u Ligi prvaka, protiv Pick Szegeda i Eurofarma. I bez najboljeg igrača, vrlo izvjesno, novi porazi. Klarici je ovo ujedno i oproštajna sezona od Zagreba, na ljeto odlazi u poljski Kielce.

