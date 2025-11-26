Ozlijedio se ključni igrač RK Zagreba. Propušta i Euro?

Čelnici RK Zagreba nedavno su najavili kako će klub kroz nekoliko godina igrati Final Four Lige prvaka, no nakon očajnog ulaska u sezonu s osam poraza, takvo što zvuči kao znanstvena fantastika. Andrija Nikolić podnio je ostavku nakon poraza od Magdeburga, a naslijedio ga je iskusni Nenad Šoštarić koji će pokušati prodrmati devastiranu momčad.

Zagrebaše u četvrtak od 18.45 čeka gostovanje kod Pick Szegeda, a uoči polaska za Mađarsku doznali su groznu vijest. Najbolji igrač Luka Lovre Klarica ozlijedio je ligament stopala, gotovo sigurno više neće nastupiti za Zagreb do kraja godine, a upitan je i njegov nastup na Europskom prvenstvu!

Susret 8. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Magdeburga | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Čeka se konačna dijagnoza, no prognoze su da van stroja biti oko šest tjedana. Naravno, trebat će mu još neko vrijeme da stekne fizičku spremu i vrati se u formu pa je upravo zbog toga upitno hoće li izbornik Dagur Sigurdsson moći računati na njega. Klarica je posljednjih godina nezamjenjiv u reprezentaciji, nominalno je treći izbor na poziciji desnog vanjskog iza kapetana Ivana Martinovića i Matea Maraša, no više puta je pokazao da može biti presudan faktor iz drugog plana.

Nedostajao bi hrvatskoj reprezentaciji, a koliko će teško biti Zagrebu bez njega, ne treba niti napominjati. Do kraja godine čekaju ih još dva dvoboja u Ligi prvaka, protiv Pick Szegeda i Eurofarma. I bez najboljeg igrača, vrlo izvjesno, novi porazi. Klarici je ovo ujedno i oproštajna sezona od Zagreba, na ljeto odlazi u poljski Kielce.