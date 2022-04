Ozljeda je ipak presudila: Elias Kolega završio skijašku karijeru

Prije nepune dvije godine Elias Kolega (25) nije ni slutio kako će ga jedan trening rolanja na rodnom Mljetu na kraju - koštati karijere. Cesta je bila strma, a hrvatski je skijaš završio u ogradi s otvorenim prijelomom noge.

Nije ga to obeshrabrilo, vratio se na sije nakon nekoliko mjeseci, ali ubrzo se sve ponovilo, samo bez rola. Novi lom, nova operacija i rehabilitacija. Sve se to odužilo do prošlog ljeta kad je u planu bio novi povratak, ali nije bilo dobro. Noga ga je tad boljela pa je pokušao i na jesen kad je bilo nešto bolje, ali nije išlo na tvrdim podlogama. Postao je pomoćni trener u ekipi Mateja Vidovića, a sad je prelomio - njegova je skijaška karijera gotova.

Tužan je to kraj karijere koja je 'zaustavljena prije nego je počela', a uzlet je krenuo nakon bronce na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2016. godine. Najveći uspjeh karijere bio mu je šesto mjesto u slalomu u Adelbodenu s fenomenalnom drugom vožnjom, a kvalificirao se i na finale sezone FIS Svjetskog kupa.

I u sezonu nakon najboljeg uspjeha je odlično, bio je dobar u prva dva slaloma sezone, a onda su stvari krenule nizbrdo s par diskvalifikacija i gripe, a onda je krenula i pandemija korona virusa.

U FIS Svjetskom Kupu startao je 38 puta, a tri puta je bio an SP-u i jednom na Zimskim olimpijskim igrama. Ovakve stvari se nažalost događaju, a Elias će sad morati krenuti drugim putem. No, to ne znači da mora napustiti skijanje. Na televiziji je stručni sukomentator

Najčitaniji članci