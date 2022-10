Ozljeda je sve više i pitanje je tko će biti spreman za Goricu

Je li Hajdukova čaša do pola puna ili prazna? Dobra je vijest da je momčad nakon 13 odigranih kola na najboljem startu u sezonu od kad se igra liga 10, no loša je vijest da bez obzira na tako dobar start ipak zaostaju za Dinamom velikih osam bodova. Dobar star plod je nikad skuplje momčadi u svlačionici, od koje se i očekuje osvajanje bodova, no s druge strane i zaostatak je plod odličnog Dinama koji je u 13 kola upisao svega dva remija, kao i Hajdukovih internih problema. Trenutni odnos snaga takav je kakav je i pitanje je može li Hajduk puno bolje, mogu li napraviti iskorak i zaprijetiti Dinamu, ili će do kraja sezone biti osuđen braniti drugu poziciju.

Na žalost navijača, drugi scenarij je puno izvjesniji. I bez dublje analize, a potvrdili su to u svojim zadnjim istupima i predsjednik Jakobušić i trener Karoglan, Hajduk ima jako puno problema, a momčad su u međuvremenu potpuno dotukli neadekvatni travnjaci na kojima su se gotovo svi igrači ozlijedili. Nevjerojatno je da je momčad puno više problema ove jeseni imala s neadekvatnim travnjakom nego sa suparnicima!?

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Najnoviji liječnički bilten otkriva da je Nikola Kalinić u želji da zaigra u derbiju obnovio ozljedu, da Lovre Kalinić još uvijek nije spreman, da se uoči utakmice ozlijedio i Antony Kalik, da je Dino Mikanović sam zatražio zamjenu jer se nije osjećao dobro, da je Emir Sahiti ozlijedio lakat, da je Marco Fossati nakon grčeva u Gorici u derbiju zaigrao pod injekcijama i gurao je koliko je mogao, da Elez već duže vrijeme muku muči s ozljedom i moguće je da će u stanci morati pod nož, da je Chidozie Awaziem ozlijedio gležanj... Pitanje je koga će Karoglan uopće imati na raspolaganju u srijedu protiv Gorice, a bodovi su mu imperativ...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Osim ozljeda Hajdukov veliki problem su i pogreške, i u derbiju ih je skupo stajala nonšalancija Eleza i pogreška nesmotrenog Awaziema kome to nije prvi kiks. Nakon utakmice trener Karoglan branio je obojicu ističući u prvi plan njihov doprinos u izgradnji igre, no njihove pogreške nisu se dogodilo u gradnji igre, nego upravo suprotno, u obrani. I to zbog nonšalantnog pristupa i nesmotrenost. Moguće i Elezovog ulaska u duel s Baturinom "pod ručnom" zbog toga što igra ozlijeđen i trpi bolove... Znakovito, Karoglan je nedavno javno zahvalio "nekim igračima koji igraju pod injekcijama".

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Sreća u nesreći je da je jesenski dio polusezone ove godine kraći zbog Svjetskog prvenstva i da do kraja sezone, uz Kup gostovanje kod Ždralova, Hajduka očekuju još samo domaći ogledi s Goricom i Osijekom te gostovanja kod Lokomotive i Slaven Belupa. Zadržati trenutnu poziciju i zaostatak na ljestvici bio bi sjajan učinak, a onda u zimskoj stanci opet treba graditi momčad iznova. No pitanje je s kojim novcem i tko, jer Karoglan još uvijek nije potvrđen kao dugoročno rješenje, a pitanje je zaslužuje li i sportski direktor Nikoličius još jednu priliku...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

