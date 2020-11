'Ozljede, virusi, stative... Šteta, baš smo bili Rijeka kakvu želim'

Osjećao sam se fantastično, zabio gol, pokušavao im zabiti i iz kornera. Vodili smo stvarali šanse i onda je došao taj udarac u rebra, šteta, pričao je 'pokisli' Robert Murić koji se 'igrao s Talijanima'

<p>Na press-konferenciju su došli k'o da su popili 5-6 komada, a ne držali Napoli na konopcima cijelo prvo poluvrijeme i držali utakmicu u neizvjesnosti do 90.</p><p>Dan prije <strong>Simon Rožman</strong> je rekao 'Mrzim kad me tapšu po ramenima nakon poraza'. Dogodio mu se poraz i stvarno je izgledao kao mrgud. I on i <strong>Robert Murić</strong>.</p><p><strong>Pogledajte video: Gattuso, drugi put na Kvarneru</strong></p><p>- Čestitke Napoliju i: mojim igračima. Odigrali su onako kako sam tražio, bili su na svom maksimumu. Šteta zbog promašenih šansi i zbog toga što smo prelako primili golove. No... Pokazali su kvalitetu i karakter. Rezultat nije dobar, ali nemam im što prigovoriti - počeo je Rožman.</p><p>- Formacija 3-4-2-1 je ispala opcija zbog manjka veznjaka, ali mogla bi poslužiti u budućnosti jer stvarno smo izgledali dobro. Znamo svi koja je dimenzija Napoli, a mi smo najmlađa momčad Europske lige no ne volimo poraze pa makar i od takvih momčadi.</p><p>- Tko zna kako bi bilo da smo imali publiku koja bi nas nosila. Pa ozljede, virus, propuštene šanse... Šteta. Nedjelja i Lokomotiva na Rujevici? Ne znam, vidjet ćemo. Još ne znam ni koje ću igrače imati na raspolaganju! - rekao je Rožman koji je protiv Napolija bio bez <strong>Andrijaševića, Halilovića, Pavičića, Capana, Arsenića, Ristovskog</strong>...</p><p><strong>Čerin</strong> je zaigrao nakon deset dana izolacije, <strong>Štefulj</strong> dobio minutažu premda nije na 100%. A <strong>Murić</strong> se igrao s Talijanima. Na žalost samo 24 minute.</p><p>Na press-konferenciji je bio totalno 'pokisao'. Izgledao je kao da sam može složiti senzaciju, sam srušiti Napoli.</p><p>- Dobio sam udarac u rebra, ne djeluje ozbiljno, ali nisam mogao dalje igrati. Osjećao sam se fantastično, zabio gol, pokušavao im zabiti i iz kornera. Vodili smo, igrali fantastično... Šteta. Baš šteta - kratko je rekao razočarani majstor razorne ljevice čiji gol <strong>Meretu</strong> ostaje među onima koji će se dugo prepričavati.</p><p>On, <strong>Kulenović</strong> i <strong>Menalo</strong> djelovali su kao jako ozbiljan napadački tercet. Sad ista takva izdanja trebaju ponavljati i protiv Šibenika, Lokomotive i Belupa, a ne samo protiv Sociedada i Napolija.</p>