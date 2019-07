Pa dobro, ima li kraja?! Naši mladi košarkaši izgubili 103-48

I u godinama u kojima se hrvatska košarka mučila na seniorskoj razini, reprezentacija nizala razočarenja, a klubovi sve više zaostajali za Euroligom i vrhom, nekako su ljeta često nudila utjehu.

Jer pojavilo bi se neko veliko natjecanje za dječake do 16, do 18 ili do 20 godina, pa bi zablistali neki naši novi talenti. I dali nam nadu da ćemo se opet radovati košarci kao prije 30-ak godina.

Foto: FIBA

Roko Prkačin predvodio je Hrvatsku do uspjeha prošloga ljeta

Ovo ljeto ne samo da smo doznali da prvi put od samostalnosti Hrvatska neće imati klub ni u jednom europskom natjecanju, nego ni od mlađih uzrasta (još) nema lijepih vijesti. Štoviše...

Hrvatski je košarkaški savez poslao reprezentaciju do 16 godina na Olimpijske igre mladih u Baku. Darko Kunce je izbornik, Dominik Vujanović iz Širokog kapetan, Domagoj Horvat i Krševan Klarica iz Zadra među glavnim igračima, tu su i Luka Kujundžić, Mihael Tomić, Luka Kriste, Matej Markić, Jakov Vujičić, Matija Volčanšek, Franko Jurić, Frane Antić i najzvučnije ime: drugi Prkačinov sin Lovro Prkačin...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Lovro Prkačin

Uglavnom, ta je selekcija u Bakuu izgubila sve četiri utakmice! S ukupnom koš-razlikom minus 124!

Nakon uvjerljviih poraza u skupini od Francuske (56-76) i Srbije (57-102), uspjeli su izgubiti i od Azerbajdžana (54-58)! A onda u prvoj utakmici razigravanja za poredak od petog do osmog mjesta stradali su od Litve 103-48! Čak 55 koševa razlike!

Naši su šutirali 16/67 (24 posto), a u trećoj su četvrtini zabili samo tri koša!? Završila je 33-3.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Izbornik Darko Kunce između Dina Rađe i Mladena Erjavca

Naravno, ti su momci dali sve od sebe i najmanji su krivci za to što proživljavaju. I što će im jedan ovakav turnir i ovaksi porazi ostati urezani u karijeri.

Krivci za to da sad gubimo i od Azerbajdžana, a da nas Srbija, Litva i Francuska 'šišaju' po 20, 30, 40 i 50 razlike su oni iznad. Vodstvo saveza i klubova, koji nikako da uhvate pravi kurs. Dok još ima dosta djece koja se žele baviti tim sportom...

I, da, rukometaši - na koje je košarkaška obitelj prilično ljubomorna zadnjih godina kad su im preoteli status drugog najpopularnijeg sporta u Hrvata - na istim tim igrama usšli su u finale. Pobijedili su u polufinalu Dansku 42-39 nakon sedmeraca. U isto vrijeme kad juniori iščekuju polufinale Svjetskog prvenstva.