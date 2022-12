'Pa Hrvatska mi je izbacila obje domovine! Otac mi je Japanac, majka Brazilka, a žena Hrvatica'

Gledao sam utakmicu, ja sam, a pedeset Hrvata oko mene, stvarno sam bio tih, iako je atmosfera bila super. Pao je prvi gol, slavio sam u sebi, nema dalje, mislim se pet puta prvaci svijeta, idemo po šesti naslov. Za mene je utakmica tada bila gotova. Naravno, svi kažu da se nogomet igra do kraja, pa je moje slavlje bilo uzaludno jer se zatresla i brazilska mreža. Tek mi je onda sinulo da možda nije sve gotovo jer pratim nogomet odmalena, znam da su Hrvati stručnjaci ze penale, a Brazil to nije, i bio sam u pravu, kazuje Thiago Sato (34) rođenjem po majci Brazilac, po ocu, Japanac, a po ljubavnom odabiru Hrvat koji živi u Vrsima nadaleko od Zadra. Posljednjih sedam godina skupa s suprugom Josipom i dvojicom sinova, Thiaga se može vidjeti u Dalmaciji gdje živi i radi i koju smatra ne drugom, već trećom domovinom.





Nije lako u obitelji Bosak Sato kad se igraju utakmice, ali i Josipa i Thiago tvrde tko god dobije u nas garantirano netko fešta. Svi navijaju za svoj tim, a tješe se i slave međusobno.

Thiago je odrastao u Brazilu, i to u Sao Paolu koji mu je rodni grad, ali vrtićku dob je proveo u Japanu, domovini svog oca. Govori oba jezika, ali kad treba birati osjeća se Brazilcem. No, baš kao svaki stanovnik Sao Paola u kojem je rođen navija za tamošnji omiljeni klub Corinthians. Svako dvorište, tvrdi nam ima golove, svi trče za loptom, to je vid i zabave i opuštanja.



- U nas je to jednostavno dio identiteta, pa sam prvo gledao kako je Hrvatska dobila Japan, zemlju mog oca, ajde, nekako mi je to i moglo proći, ali Brazil koji slovi za velesilu to mi je ipak teže palo. Još navečer je bilo dobro jer su Hrvati feštali, pa je bila dobra atmosfera, ali kad sam prespavao ipak sam malo ljut i razočaran, kazuje Thiago, te dodaje da ipak vidi jednu super pozitivnu stvar, a to Hrvatska ide na Argentinu, a u južnoj Americi oni su nam vječiti rivali, ma koji Hajduk i Dinamo koji su to utakmice, tako da sam se i malo utješio, i naravno predviđam pobjedu Hrvatske, neka bude 3:0 i ja sam sretan, zaključuje Thiago.

S 25 godina,brazilsko japanski frizer napustio je Brazil i godinama radio po brodovima gdje je upoznato Hrvaticu Josipu. Skrasili su se prije sedam godina u Imaju dva sina, oboje su nogometni obožavatelji. U obitelji koja vuče korijene sa svih strana svijeta, nije se lako odlučiti za koga se navija.



- Stariji sin šestogodišnji Thorian, više voli Brazil, pa recimo nosi dres, ali kapa i hlače su na kockice, a godinu dana mlađi Liam, nema se što reći, taj prizna samo Hrvatsku, smije se Thiago koji nije ni sanjao da je nakon svoje japansko brazilske genetske kombinacije dodati još malo i hrvatske krvi.

Iz zemlje koja ima sedam milijuna registriranih nogometaša teško je izabrati najboljeg.

- Pele je kao, čovjek ispred svog vremena je meni jao drago, ali nikad nisam ga vidio kako igra uživo, naravno zbog godina, ali, jesam vidio Ronalda i to je nešto nevjerojatno. Od hrvatskih jako volim Perišića, on mi je po stilu igre jako drag, a Modriću se divim. Sve što on radi izgleda lako, a to je i tajna jer ništa nije lako, to je jednostavno magija, kazuje Brazilac.

No, sad kad je Hrvatska ušla u polufinale u obitelji Bosak Sato nema dileme za koga se navija. Svi članovi okupit će se ispred televizije. ovaj put u istom dresu.





- Konačno sam mu rekla, kroz smijeh govori Josipa, da se ne može ne više stranu, svi smo na u istom brodu, nema sad Japan, Brazil, samo Hrvatska, zaključila je Josipa Bosak Sato koja je i sama inače vatrena navijačica, ali uvijek hrvatske reprezentacije.

