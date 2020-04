'Pa nisam ja vreća krumpira! Otići ću ondje gdje me cijene...'

Ivan Rakitić (32) uživa u karanteni s obitelji, ima prostran vrt gdje se igra s djecom, ima prostor za kućne treninge, tako da kaže kako izađe svega jednom tjedno, izbaciti smeće 50 metara od kuće.

Povratak momčadskim treninzima ne očekuje tako uskoro, no kad se to dogodi, čekaju ga teški dani. Dani odluke kojim smjerom otići.

- Snalazim se dosta dobro u ovoj situaciji. Dani su mi i 'malo kratki' jer se mnogo igram s djevojčicama, pišemo zadaću, pripremamo hranu, a ja i treniram. Kad one spavaju provodim vrijeme sa ženom, uživam, a nadam se da će sve ovo što prije završiti - poručio je Raketa.

Status mu je u Barceloni daleko od idealnog, daleko od onoga kad je bio gotovo jednako nezamjenjiv kao Messi. Stalno se provlači priča kako ga žele Juventus, Inter, Manchester United i Paris Saint-Germain, a i njegov donedavno čvrst stav da želi završiti karijeru u "najboljem klubu na svijetu Barceloni" pomalo se mijenja..

- Pa nisam ja vreća krumpira da me sele gdje netko poželi - rekao je u intervjuu za Mundo Deportivo.

- Odlučit ću o svojoj budućnosti, želim biti ondje gdje me poštuju i cijene - objasnio je, pa dodao:

- Ako je to ovdje, u Barceloni, sjajno, bit ću oduševljen. A ako nije, bit će negdje drugdje. Nije me povrijedilo to što ne igram, nego odnos prema meni. Prošla sezona bila mi je najbolja od šest koje sam igrao u Barceloni, ali me se i tada nastojalo izgurati iz kluba, što me jako iznenadilo i što ne mogu shvatiti, ali sam prihvatio jer želim najbolje za momčad, suigrače i klub. Nakon toga su došli lošiji rezultati, ali na mene se nije računalo i to me jako povrijedilo - objasnio je Ivan stanje u momčadi.

Ugovor s Barcelonom ima do 2021. te je nadolazeći prijelazni rok idealan da Barcelona nešto zaradi na odlasku Rakitića ako već ne računaju na njega.

- Svjestan sam situacije i svog statusa. Želim biti tamo gdje me vole, poštuju i trebaju. Ako je to u Barceloni, prekrasno, a ako nije, otići ću tamo kamo ja želim, a ne tamo gdje me oni žele poslati. Već sam klubu jasno dao do znanja da neću trpjeti takvo ponašanje - natuknuo je Rakitić koji bi tako možda mogao odbiti ugovore nekih klubova čije bi svote Barcelona mogla prihvatiti.

Foto: Reuters/PIXSELL

Rakitić je u Barci stigao iz Seville 2014. i osvojio je četiri naslova prvaka i Ligu prvaka. No, ove je sezone odigrao svega 1400 minuta i 13. je igrač u momčadi po minutaži.

I baš je povratak u Sevillu jedna od opcija. Ondje ga sigurno cijene...