Pa oni kao da ne žele titulu: Arsenal kiksao protiv Foresta!

Nogometaši Arsenala povećali su svoju prednost u odnosu na najbliže pratitelje na vrhu ljestvice engleskog prvenstva odigravši 0-0 na gostovanju kod Nottingham Foresta u susretu 22. kola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Dolazak Dinamovih igrača na Arsenalov stadion | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Zanimljivo, Arsenal ni u prošlom kolu nije iskoristio kiks Manchester Cityja i odigrao je 0-0 protiv Liverpoola doma. Da je pobijedio tu utakmicu i ovu, imao bi čak 11 bodova prednosti u odnosu na "građane".

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Vodeći Arsenal sada ima 50 bodova, dok su Manchester City i Aston Villa na po 43, ali Villa će svoj susret 22. kola igrati u nedjelju protiv Evertona. Nottingham Forest je 17. sa 22 boda, pet više od 18. West Ham Uniteda koji se nalazi u zoni ispadanja.