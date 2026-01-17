Obavijesti

Sport

Komentari 2
BOD PO BOD

Pa oni kao da ne žele titulu: Arsenal kiksao protiv Foresta!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pa oni kao da ne žele titulu: Arsenal kiksao protiv Foresta!
2
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Zanimljivo, Arsenal ni u prošlom kolu nije iskoristio kiks Manchester Cityja i odigrao je 0-0 protiv Liverpoola doma. Da je pobijedio tu utakmicu i ovu, imao bi čak 11 bodova prednosti u odnosu na "građane"

Admiral

Nogometaši Arsenala povećali su svoju prednost u odnosu na najbliže pratitelje na vrhu ljestvice engleskog prvenstva odigravši 0-0 na gostovanju kod Nottingham Foresta u susretu 22. kola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dolazak Dinamovih igrača na Arsenalov stadion 01:07
Dolazak Dinamovih igrača na Arsenalov stadion | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Zanimljivo, Arsenal ni u prošlom kolu nije iskoristio kiks Manchester Cityja i odigrao je 0-0 protiv Liverpoola doma. Da je pobijedio tu utakmicu i ovu, imao bi čak 11 bodova prednosti u odnosu na "građane". 

Premier League - Nottingham Forest v Arsenal
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Vodeći Arsenal sada ima 50 bodova, dok su Manchester City i Aston Villa na po 43, ali Villa će svoj susret 22. kola igrati u nedjelju protiv Evertona. Nottingham Forest je 17. sa 22 boda, pet više od 18. West Ham Uniteda koji se nalazi u zoni ispadanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Drugoligaš doveo bivšeg igrača Hajduka!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Drugoligaš doveo bivšeg igrača Hajduka!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!
DRAMA NA OTVARANJU EP-A

Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!

U prvom poluvremenu lovili smo šest golova zaostatka, a onda drama u drugom djelu. Najbolji strijelci su Mario Šoštarić i Luka Cindrić
FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?
NEKI SU PRAVI RARITET

FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?

Bliži nam se Svjetsko prvenstvo u rukometu u kojemu će Hrvatska biti jedan od domaćina, a za vas smo izabrali dresove koje je naša reprezentacija nosila kroz godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026