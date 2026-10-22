PA-PA EUROPA?! Superračunalo: Dinamo neće proći u drugi krug

NEC Nijmegen je prije dolaska u Zagreb bio u nizu od osam utakmica bez pobjede, posljednji je put slavio još krajem kolovoza protiv PEC Zwollea koji se bori za ostanak. No i takav je očitao nogometnu lekciju Dinamu usred Zagreba i napunio mu mrežu u četvrtom kolu Europske lige, završilo je 4-2.

Mnogi su predvidjeli da će ova utakmica biti i najlakša za "modre", NEC je tek 12. momčad nizozemske lige i u katastrofalnom nizu, no nije ni Dinamo u nekoj bajnoj formi, daleko od toga. I zbog ovog poraza su i kladionice, odnosno superračunalo promijenile prognozu po pitanju nastavka natjecanja. Sa 71 posto uoči ovog dvoboja pala je za čak 24,7 posto, na 46,3! Prevedeno, veće su šanse (52,7) da neće završiti među 24 kluba koji će igrati nokaut-fazu.

Nakon remija s Hapoel Beer Shevom, pobjede nad Anderlechtom i poraza od NEC-a hrvatski prvak čekaju tri utakmice protiv klubova iz liga "petice" gdje će biti autsajder u svakoj, u pitanju su Sunderland u Engleskoj (5. studenog), Bayer Leverkusen u Zagrebu (26. studenog) pa Rennes u Francuskoj (10. prosinca). Nakon stanke slijedi gostovanje kod AZ Alkmaara u Nizozemskoj (21. siječnja) pa gostovanje Sturm Graza na Maksimiru (28. siječnja).