Pa ti opet divljaj: Kyrgios dobio rekordnu kaznu za novi ispad

Australski tenisač Nick Kyrgios kažnjen je sa 113.000 američkih dolara zbog svojeg posljednjeg ispada kada je tijekom susreta 2. kola na ATP turniru u Cincinnatiju protiv Rusa Karena Hačanova iskazao krajnje nepoštivanje glavnog suca.

Nakon što je izgubio drugi set, Kyrgios rekao je sucu Fergusu Murphyju da ide na WC. Sudac mu nije dopustio, ali ga je Australac ignorirao i napustio je teren uzevši sa sobom dva reketa. Na snimci se vidjelo kako je ušao u hodnik svlačionice razbijajući rekete, a onda se okrenuo i vratio na teren. Poslije tog, cijelo se vrijeme, dok je bio na terenu, žalio i svađao sa sucem, a po završetku meča ga i opsovao te se nije rukovao s njim.

Kyrgios, 27. tenisač svijeta, u više je navrata kažnjen novčano zbog svog nesportskog ponašanja, a u svibnju je diskvalificiran s turnira u Rimu jer je u napadu bijesa bacio stolac na terenu.

Ova mu kazna, njegova rekordna, čini oko polovice ukupnog iznosa koji je platio zbog svog ponašanja (više od 200 tisuća dolara). ATP je najavio da neće stati na njoj, već razmatra i ostale korake.

I read War and Peace, The Iliad, The Odyssey, and the Holy Bible (King James Version) faster than it took me to get through the ATP’s entire list of Kyrgios fines. pic.twitter.com/7TnhgE7z7y