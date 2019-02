Pacersi su klapa, a Bogdanović je i prvi glas i najvažniji čovjek

Nakon četiri poraza u nizu... Četiri pobjede u nizu. Trebalo je vremena da se oporave od šoka uzrokovanog ozljedom svog prvog igrača Victora Oladipa, ali Pacersi su vratili ritam, a prvu violinu sada svira - Bojan 'Babo' Bogdanović.

- I kad smo bili u lošoj seriji znali smo da smo dobra ekipa i to: dobra ekipa koja igra dobru košarku. Osim toga, ona četiri vezana poraza mnogima bi donijeli probleme, sumnje u vlastitu kvalitetu, međusobna okrivljavanja, ali Pacersi su klapa, imamo tu momčadsku kemiju i zajedništvo - govorio je Bojan sinoć nakon trijumfa nad LA Clippersima.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀



Bojan Bogdanovic scores 29 PTS as the @Pacers defeat LAC to win their 4th straight contest!#Pacers 116#ClipperNation 92



Myles Turner: 17 PTS, 6 BLK, 3-3 3PM

Thad Young: 14 PTS, 5 REB, 5 STL pic.twitter.com/Xllp5R57qz