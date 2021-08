Legendarni filipinski boksač Manny Pacquiao izgubio je protiv Yordenisa Ugasa koji je tako zadržao svoju WBA super titulu u velter kategoriji.

Pacquiao je izgubio jednoglasnom sudačkom odlukom, a iako se nesumnjivo radi o legendi, to i ne čudi previše. Filipincu su 43 godine na leđima, a od zadnje borbe imao je dvogodišnju pauzu. Prije više od dvije godine borio se protiv Keitha Thurmana i uzeo pojas, no on mu je oduzet zbog neaktivnosti.

Nakon 12 rundi Ugas je slavio, a 43-godišnji Pacquiao svjestan je kako je bio lošiji:

- Ne znam je li ovo kraj. Prvo ću se odmoriti, a onda donijeti tu odluku.

Filipinac je već neko vrijeme u političkim vodama, a na redu u njegovoj državi su sad predsjednički izbori. Tko zna, možda završi karijeru i postane predsjednik...