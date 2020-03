Pahuljice u izolaciji: Nije smio nastupiti nitko s temperaturom

Bilo je stresno, ali cure su bile skoncentrirane na natjecanje i ponosna sam na njih, rekla nam je Ozana Miljković, trenerica juniorki Zagrebačkih pahuljica koje su se vratile sa Svjetskog prvenstva u sinkroniziranom klizanju u Nottinghamu. Unatoč tome što su zbog epidemije korona virusa natjecanje morale otkazati Talijanke, Amerikanke i Francuskinje, hrvatske predstavnice natjecale su se na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu gdje su osvojile 16. mjesto. Zlatom su se okitile Finkinje, dok su srebro i broncu odnijele Ruskinje.

Za svoj kratki program mlade klizačice skupile su 25.61 bod, a za slobodni program koje su klizale na kompilaciju pjesama Eltona Johna, dobile su 54.82 boda te s ukupnih 80.43 hrvatske reprezentativke iza sebe su ostavile Švicarsku, Tursku i Španjolsku koja je nakon otklizanog kratkog programa zbog korona virusa morala napustiti natjecanje.

- Bilo je dosta opreza zbog virusa. Na službenom akreditiranju mjerila se temperatura, a ukoliko bi netko imao veću temperaturu od 37.5 nije mogao pristupiti natjecanju. Ekipe su bile odvojene jedni od drugih i nije bilo nikakvog fizičkog kontakta među njima - priča nam Miljković.

Klupski doktor Josip Feldbauer svakodnevno im je na treninzima mjerio temperaturu i brinuo se o tome da klizačice budu zdrave za svoju sigurnost, ali i sigurnost drugih u ekipi.

Unatoč neuobičajenim pripremama za svjetsko prvenstvo, Ozana je zadovoljna ostvarenim rezultatom.

- To je mlada ekipa. Prosjek godina im je 14.5 tako da sam zadovoljna kako su otklizale. One su jako marljiva ekipa, puno grizu i treniraju tako da u toj svoj želji i uzbuđenju nekada dođe i do treme. Imali smo osam padova na prošlom međunarodnom natjecanju, a sad sam stvarno zadovoljna s oba programa - govori nam Ozana koja je s ekipom i pomoćnom trenericom Natašom Bahat nakon natjecanja posjetila i London.

- Išli smo u razgledavanje, no dosta toga je bilo zatvoreno i osjetno je manje ljudi na cesti. Posjetili smo u muzej voštanih figura 'Madame Tussauds' koji inače posjeti na tisuće i tisuće ljudi dnevno, a mi smo išli pred kraj radnog vremena i bili smo 300. posjetitelji. Mislim da to sve govori - komentira glavna trenerica kluba Zagrebačke pahuljice koja je zajedno s ostalih 23 klizačica i članova ekipe trenutno u samoizolaciji sljedećih 14 dana.

Čim su otišle na natjecanje, predsjednica Hrvatskog klizačkog saveza Morana Paliković Gruden bila je u kontaktu s ministrom zdravstva Vilijem Berošem tako da su imali popis putnika koji ulaskom u Hrvatsku moraju u samoizolaciju.

Zbog pandemije odgođeno je i Svjetsko seniorsko prvenstvo u Lake Placidu u Americi na koje su Pahuljice trebale otići krajem ožujka.

- Cijelom sinkro svijetu slomilo se srce kad su odlučili otkazati natjecanje. Cijelu sezonu se pripremaš, grizeš, boriš se... No, zdravlje je na prvom mjestu - zaključila je Miljković.

I sam je klub zbog sigurnosti klizačica odlučio prestati s treninzima sljedeća dva tjedna, odnosno koliko je potrebno da se situacija s korona virusom ne stabilizira.