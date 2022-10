Golferica hrvatskih korijena uči kako pravilno udariti lopticu

Nitko ženski golf nije popularizirao kao Amerikanka hrvatskog podrijetla, zanosna Paige Spiranac.

Paige je u žižu javnosti dospjela jer se žestoko usprotivila strogim propisima o odijevanju golferica koji brane košulje s velikim dekolteom, tajice ili kratke suknje. A to je upravo i njezin stil odijevanja.

Seksi Amerikanka više se ne natječe, ali radi kao instruktorica golfa i uz se obogatila orijentiravši se na društvene mreže gdje ima vojsku pratitelja. Na Instagramu broji preko tri milijuna sljedbenika. Zahvalna je Paige pa im često zna uzvratiti s provokativnim slikama i videozapisima koje namame tisuće i tisuće pozitivnih komentara na račun njezine seksepilnosti.

Ovaj put je prezentirala golferske sposobnosti i pritom provocirala muški dio publike. Izazovna Paige uvukla se u ultra kratku minicu koja je skrivala malo toga. Dok se namještala udariti lopticu, provirile su joj gaćice, što je bacilo u ekstazu njezine fanove. Pravo je čudo kako je minica izdržala. Atraktivna golferica pokazala je utegnute noge na čemu joj zavide mnoge pripadnice ženskog spola.

- Paige, pa što se to vidi? Morat ću opet početi igrati golf - komentirao je jedan od pratitelja.

Foto: Instagram/Ida Prester

Nakon što je ispalila lopticu u nepreglednu daljinu, veselo se nasmiješila i otišla. Njezin trik kako privući ljude u golf.

- Ljudi misle da sam dospjela tu gdje sam sada zbog odjeće koju nosim. To nije pošteno prema meni i mojim postignućima. Primala sam prijetnje smrću! Ljudi su napadali moju privatnost i ucjenjivali me. Sve se to događalo dok sam pokušavala igrati - rekla je Paige Spiranac jednom prilikom.

- Bila sam uplašena što mi se to događa i što sam tako bespomoćna. Toliko su me zlostavljali da više nisam htjela živjeti - otkrila je Paige o traumama kroz koje prolazila jer se usprotivila strogom golferskom odjevnom kodeksu.

- Znam da ljudi misle da privlačim pažnju samo svojim izgledom, ja to ne mislim. Da sam muško i da imam isti broj sljedbenika na društvenim mrežama, ne mislim da bi ljudi to isto rekli. Rekli bi da je to sjajno - kazala je ona.

Najčitaniji članci